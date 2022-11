Mobilité résidentielle : où les seniors s’installent-ils et pourquoi ?

La retraite est l’occasion de revenir s’implanter dans une zone géographique liée aux origines familiales ou de se rapprocher d’une région en particulier (Crédit photo : 123RF)

La Caisse des Dépôts vient de publier une étude sur la mobilité résidentielle des seniors. Bien que plus fréquentes chez les jeunes adultes, la mobilité résidentielle demeure importante chez les seniors. La retraite est l'occasion de revenir s'implanter dans une zone géographique liée aux origines familiales ou de se rapprocher d'une région en particulier. Mais la mobilité résidentielle continue bien au-delà de la retraite : elle demeure significative après 65 ans, et s'accroît même au grand âge.

La mobilité résidentielle des 55 – 64 ans

Chaque année, environ 5 % des 55-64 ans changent de résidence. Si seulement un peu plus de 30 % d'entre eux déménagent à l'intérieur de la même commune, les autres mobilités se font plus souvent vers des communes moins denses que la commune d'origine. L'approche de la retraite semble de nature à inciter ces ménages à quitter les villes où ils travaillent et gagner des espaces plus aérés. Cette tendance est particulièrement marquée chez les personnes diplômées du supérieur.

Ainsi, assez logiquement, le solde migratoire (le nombre de départs moins le nombre d'arrivées) des 55-64 ans est très négatif pour l'ensemble des départements d'Île-de-France, alors que les départements situés au sud-ouest d'une ligne Cherbourg-Chambéry affichent un solde migratoire très positif. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas forcément de départements littoraux : la moitié d'entre eux sont en effet situés à l'intérieur des terres. Là encore, les plus diplômés sont davantage susceptibles de migrer vers les départements les plus attractifs.

Ces mobilités résidentielles paraissent dans l'ensemble peu motivées par la volonté de bénéficier d'un meilleur accès aux soins médicaux. Les mobilités à courte distance, qui sont les plus nombreuses, n'ont qu'un impact très limité sur l'accessibilité des soins. Les seniors qui migrent vers des départements littoraux (non limitrophes de leur département d'origine) aménagent beaucoup plus souvent dans une commune où l'accessibilité des soins est plus élevée que dans leur commune d'origine. Au contraire, les mobilités vers des départements ni littoraux, ni limitrophes du département d'origine, se font souvent vers des communes où l'accessibilité des soins est moins bonne.

Soldes migratoires départementaux par tranche d’âge (en %) - Sources : Insee, recensement 2018, fichier Migrations résidentielles – Calculs CDC

La mobilité résidentielle des plus de 85 ans

Si la mobilité décroît entre 65 et 74 ans pour s'établir à moins de 3 % par an, elle rebondit ensuite très fortement après 85 ans pour atteindre presque 6 %, une tendance qui coïncide avec les nombreuses entrées en institution dans ces tranches d'âge. Après 85 ans, les flux migratoires se dirigent davantage vers des départements ruraux ayant une capacité d'accueil en Ehpad très élevée, ou bien vers des départements situés en relative périphérie des grandes agglomérations (comme la Seine-et-Marne) et où le coût du foncier est un peu moins élevé qu'au centre de l'agglomération.