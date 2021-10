«Mettre nos biens au service de notre nouvelle vie» : nos conseils à François et Hélène

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Shutterstock)

François et Hélène souhaitent vivre de leurs rentes. Pour y arriver, nous leur conseillons de réorganiser leur patrimoine, et de faire le plein d’avantages fiscaux à huit mois des élections.

À 59 et 58 ans, François et Hélène sont sur le point de réaliser leur rêve : s’installer à l’année dans leur résidence secondaire de Mayenne, à la campagne, loin de la ville, de la pollution, des embouteillages et du stress qui va avec. La crise sanitaire a accéléré leur réflexion. «Nous ne voulons plus vivre un confinement à Strasbourg coincés entre quatre murs avec comme seul horizon notre courette de 15 m2.»

Les enfants, qui ont quitté le nid familial, ne sont plus un frein à la réalisation de leur projet. Sur le plan professionnel aussi toutes les conditions devraient bientôt être réunies pour permettre ce changement de vie dans les meilleures conditions. Devenue professeur des écoles sur le tard après avoir élevé trois garçons, Hélène peut s’arrêter quand elle le souhaite au prix d’un sacrifice financier qu’elle estime «gérable».

L’avenir professionnel de François est plus incertain. Cadre technico-commercial dans l’imprimerie, il travaille dans un secteur en crise touché de plein fouet par la baisse de la diffusion des journaux papier et l’essor de la lecture en ligne. Après trente ans de bons et loyaux services, il souhaite partir en préretraite le plus tôt possible. Mais, il est dépendant du bon vouloir de son employeur. Un plan de départ volontaire serait en préparation.

Nos amis appartiennent à la frange très aisée de la population. Ils en ont bien