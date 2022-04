Savez-vous que pour quelques centaines de milliers de dollars, vous pouvez devenir le voisin de Snoop Dog, et prendre l’apéro avec lui tous les soirs, sans bouger de votre canapé (le vrai, celui qui trône au beau milieu de votre salon !) ... Bienvenue dans le Metaverse, ce monde 4.0 qui reproduit un monde réel à l’intérieur d’une bulle virtuelle. A propos de « bulle », celle-ci sera-t-elle purement spéculative, ou bien investir dans une propriété au sein du Metaverse pourrait-il être un placement rentable ? Le marché en est à ses balbutiements, mais voici tout de même quelques éclairages sur le phénomène Metaverse...

Metaverse, un nouvel eldorado immobilier ?iStock-XH4D

Acheter une propriété dans le Metaverse, comment ça marche ?

Tout d’abord, qu’est-ce que le Metaverse ? Le mot est la contraction de "meta" et "universe". Il s’agit d’un réseau d'environnements virtuels dans lequel tout un chacun peut interagir (communiquer, jouer, se divertir, faire son shoping...) avec d’autres personnes (qui prennent la forme d’avatars) ou avec des objets numériques. Et quid de l’immobilier dans le Metaverse ? Les terrains ou bâtiments proposés dans le Metaverse sont des NFTs (Non Fongible Token), c’est-à-dire, des titres de propriété numériques, inscrits sur la blockchain (la base de données numérique sur laquelle reposent les crypto-monnaies telles que le bitcoin ou l’Ethereum). Pour acheter un bien immobilier dans le Metaverse, il faut donc disposer d’un portefeuille (un « wallet ») empli de cryptomonnaie... Ensuite, il suffit de se rendre sur l’une des plateformes de vente de NFTs (OpenSea, par exemple). Vous y trouverez des parcelles ou propriétés proposées par les différents acteurs du Metaverse, les principaux étant The Sandbox, Decentraland, Somnium, ou Cryptovoxels. Visitez votre future propriété, projetez-vous, et craquez ! Vous finaliserez alors votre achat en payant en cryptomonnaie, puis, vous recevrez votre certificat de propriété...

Quel usage : communiquer, jouer, ou investir et faire fructifier ?

De plus en plus de marques, à l’instar d'Adidas, Carrefour ou encore PwC ont acheté leurs parcelles dans le Metaverse à des fins promotionnelles... Elles proposent majoritairement aux consommateurs d’y évoluer en 3D, de découvrir leurs univers, de jouer et de gagner des bons de réduction. Mais, parce que l’offre immobilière du Metaverse mise sur la rareté (The Sandbox compte « seulement » 166 464 terrains, tandis que le cadastre de Decentraland en recense 90 000) leurs prix flambent ! On a ainsi pu voir en 2021, des ventes atteindre 2,5 millions de dollars, le record étant, pour l’heure, l’achat par Republic Realm (une entreprise immobilière américaine), d’un terrain, pour la modique somme de 4,3 millions d'euros ! Selon une étude de l’université de Cornell, entre décembre 2019 et janvier 2022, le prix des parcelles dans The Sandbox aurait été multiplié par 300. Par ailleurs, selon MetaMetrics, en 2021, les ventes cumulées sur les quatre principaux univers de transactions que sont The Sandbox, Decentraland, Somnium, et Cryptovoxels, auraient atteint 500 millions de dollars (455 millions d’euros) ! Reste que la valeur de la cryptomonnaie, demeure volatile, fragilisant ainsi l’ensemble du Metaverse. Malgré l’engouement, les investisseurs restent méfiants, conscients du caractère peut être éphémère du phénomène...