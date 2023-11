Même Jennifer Lopez a dû accepter une forte baisse pour sa villa à Los Angeles

L’actrice et chanteuse américaine a vendu sa villa de Bel Air, à Los Angeles, seulement 8 mois après l’avoir mise en vente.

Même les stars doivent consentir une baisse de prix de leur patrimoine immobilier . C’est le cas de Jennifer Lopez qui a réussi à se défaire de sa villa dans le quartier résidentiel de Bel Air à Los Angeles. La chanteuse américaine avait mis son bien en vente en février dernier pour 42 millions de dollars (environ 39 millions d’euros) mais n’a pas réussi à le vendre à ce prix. La villa a finalement trouvé preneur pour 34 millions de dollars (31 millions d’euros). Soit 8 millions de dollars de moins que son prix de départ. La star a quand même fait une affaire puisqu’elle avait acheté la villa en 2016 à l’actrice de Dr House Sela Ward pour 28 millions de dollars (26 millions d’euros).

Les acquéreurs de la propriété de Bel Air seraient un homme d’affaires taïwannais Walter Wang, président-directeur général de JM Eagle, fabricant de tuyaux en plastique et en PVC et son épouse Shirley, fondatrice de Plastro, fabricant de portes en fibres de verre, selon Robb Report.

Une autre villa à Los Angeles

La propriété de 1189 m² est dotée de 9 chambres, 13 salles de bains, d’un bar, d’une bibliothèque lambrissée et de son propre théâtre. Une salle de sport, un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, un étang privé avec sa propre plage de sable fin et une piscine à débordement complètent le bien.

Rien d’étonnant donc à ce que Jennifer Lopez et Ben Affleck aient envisagé de vivre ensemble dans cette villa après leur mariage avant de finalement abandonner le projet et jeter leur dévolu sur une autre villa à Los Angeles également, estimée à 55 millions de dollars (soit 51 millions d’euros). Un ensemble résidentiel en forme de «L» avec 10 chambres, 17 salles de bain, 4 cuisines et une maison d’hôtes séparée. Salle de cinéma, cave à vin et salle de sport s’ajoutent aux équipements luxueux de leur nouvelle propriété.