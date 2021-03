Meilleurs contrats d'assurance vie : la sélection 2021 du Revenu

Notre sélection 2021 des meilleurs contrats d'assurance vie. (© Adobestock)

Rendez-vous annuel de référence de l'assurance vie depuis 1978, Les Trophées d'Or du Revenu récompensent les meilleurs contrats du marché. Nouveautés 2021 : un prix spécial de l'Innovation. Découvrez le nom des 34 meilleurs contrats d'assurance vie dans leur catégorie.

En 2021, plus que jamais, l'assurance vie doit rester au cœur de votre stratégie patrimoniale.

Le choix d'un bon contrat est essentiel, mais loin d'être simple. Il faut tenir compte des frais, de l'offre de fonds plus ou moins large, de la solidité de la compagnie d'assurances, de l'accessibilité, de la compétence du distributeur, sans oublier les garanties de prévoyance et tous les services proposés en marge.

Néophytes de l'assurance vie ou assurés de longue date, Le Revenu vous accompagne dans ce choix depuis 1978 avec les Trophées du Revenu créés par Robert Monteux, directeur de la rédaction.

34 contrats récompensés

Cette année, après avoir examiné plus de 300 contrats d'assurance vie, la rédaction du Revenu récompense 34 contrats. Les Trophées du Revenu sont décernés par canal de distribution: banques et assureurs, mutuelles, associations d'épargnants, etc.

Voici la liste des contrats Trophées d'Or 2021. Vous retrouverez dans Le Revenu Placements daté avril 2021 en vente en kiosque à compter du 27 mars - et dans les prochains jours sur notre site lerevenu.com - l'analyse détaillée de chaque contrat primé et leurs performances selon une allocation prudente (80% fonds en euros et 20% unités de compte) et équilibrée (60/40) avec la liste des fonds à souscrire sélectionnés par la rédaction.

Retrouvez également, dès lundi 29 mars sur