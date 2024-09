Maryline, 74 ans, se retrouve en colocation avec les acquéreurs de sa maison

Après avoir vécu pendant 52 ans dans sa maison, une septuagénaire s’apprêtait à la vendre, après le décès de son mari, non sans un pincement au cœur.

C’est une histoire peu commune. Maryline, 74 ans, allait se séparer de sa maison à contre-chœur , à Cossé-en-Champagne, en Mayenne (53), après le décès de son mari en 2018. Sa famille habite les lieux depuis le 23 décembre 1972. Elle a d’abord été locataire puis propriétaire de la demeure. La mère de Maryline y est même née. La septuagénaire passait toutes ses vacances et a emménagé dans la bâtisse avec son époux. La septuagénaire a donc un lien indéfectible avec la maison mais les 15 hectares devenaient trop compliqués à entretenir pour une personne seule. À contrecœur, elle décide de vendre.

Maryline trouve une autre maison mais la vente a été annulée à plusieurs reprises . « Cette maison ne voulait pas que je la q uitte », en déduit Maryline qui voit un signe dans ces annulations successives. C’est là qu’elle fait la rencontre de ses futurs acquéreurs, Grégory et Jean. Le couple de quadragénaires vit à Paris et souhaite vivre dans une maison entourée d’une rivière et d’un terrain naturel pour développer une activité agricole autonome. Alors qu’elle fait affaire avec eux, elle s’imagine déjà faire ses valises sans trop savoir où élire domicile. « On ne s’imaginait pas lui dire merci et au revoir, tu pars du jour au lendemain. On s’est dit qu’on n’avait qu’à lui proposer de rester habiter là », explique Jean à Actu.fr .

Pas de loyer

Maryline a accepté de vivre en colocation avec les acquéreurs de sa maison. Cela fait maintenant 18 mois qu’elle vit dans son ancienne maison en compagnie de Grégory et de Jean. Une expérience unique que Maryline savoure. D’autant plus qu’elle ne verse pas de loyer aux acheteurs mais vit gratuitement dans sa maison. Elle fait les courses avec Grégory et Jean, et cuisine avec eux. Une situation qui durera le temps que Maryline trouve un autre cocon. « Nous n’en avions pas conscience mais dès le début, ça a été un grand facteur d’intégration. Nous avons pu créer rapidement un réseau d’amitié et de voisinage », se réjouit Grégory qui se montre ravi d’avoir appris l’histoire des lieux par l’ancienne propriétaire. De son côté, Maryline s’enthousiasme de rester dans sa maison et de vivre avec des jeunes. « Mes filles sont plus vieilles qu’eux, j’ai deux fils de plus et puis c’est tout », s’amuse-t-elle.