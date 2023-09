Marseille : privé de pension, il s'enchaîne aux grilles de la caisse de retraite pour protester

L'absence d'un seul document prive actuellement le sexagénaire de toute perspective de toucher une retraite. (illustration) (Pixabay / meineresterampe)

Après avoir découvert qu'il n'aurait pas le droit de percevoir sa pension de retraite, un sexagénaire s'est attaché aux grilles de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Marseille (Bouches-du-Rhône) mercredi 27 septembre 2023. Il déplore notamment le manque d'accompagnement et de clarté de l'administration.

Un homme s'est enchaîné aux grilles de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) dans le 5e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) mercredi 27 septembre 2023. Alors qu'il doit prendre sa retraite ce dimanche 1er octobre, le sexagénaire a découvert qu'il n'aurait pas le droit de percevoir sa pension, rapporte France Bleu Provence .

Un seul document manquant

« J'ai payé mes impôts toute ma vie, et j'en suis réduit à m'attacher à une caisse de retraite dans un acte de désespoir » , explique le sexagénaire à la radio locale. Selon son récit, le couac est dû à un document manquant, vieux d'une quarantaine d'années, nécessaire pour compléter son dossier sur les années passées à travailler dans le privé.

Plus jeune, le Marseillais a en effet débuté son activité professionnelle comme apprenti dans la restauration en 1981. Il s'est ensuite réorienté vers l'administration publique. Mais après un an de démarche pour obtenir sa retraite, « on m'annonce que l'administration n'a pas de trace des contrats d'apprentissage de l'année 1981 ! » s'insurge-t-il.

« J'aurais aimé plus de clarté, plus d'accompagnement »

En l'absence de ce fameux contrat, le sexagénaire ne peut toucher sa pension de retraite du privé. Mais le document manquant le prive également de ses droits à la retraite dans le public car le dossier n'est pas complet. Démuni, le futur retraité a choisi de s'attacher aux grilles de la CARSAT pour protester et se faire entendre. « J'aurais aimé plus de clarté, plus d'accompagnement , explique-t-il. J'aurais voulu qu'on m'explique un peu mieux toutes ces démarches et calculs pour tout simplement comprendre. »

Ce mercredi, la sous-directrice de l'établissement est venue à sa rencontre pour l'écouter. Cependant, elle reste sans solution tant que l'homme ne fera pas de démarches légales. Selon elle, tout aurait été fait dans les règles du côté de l'administration. Malgré un rendez-vous avec sa caisse de retraite, le sexagénaire ne sait donc toujours pas si sa situation va pouvoir s'arranger.