Mariés depuis 60 ans, ils vendent leur logement pour louer 2 appartements mitoyens

Un couple d’octogénaires québécois a opté pour cette solution originale pour faciliter leurs vieux jours à domicile.

Il y a quelques années, Romane Bohringer avait tiré un film de son expérience personnelle de couple divorcé vivant sous un même toit . Avec l’aide d’un promoteur, elle a en effet conçu un «sépartement»: deux logements séparés communiquant par la chambre des enfants. Au Québec, l’expérience contée par le quotidien La Presse est un peu différente . Elle met en scène deux octogénaires qui, après 59 ans de mariage, viennent de vendre leur appartement pour devenir locataires de deux logements côte à côte. Ils ont emménagé quand le bailleur a accepté qu’ils installent (à leurs frais) une porte intérieure permettant de passer d’un logement à l’autre.

Si le fait de quitter son statut de propriétaire en avançant en âge en âge est assez courant, l’habitat séparé l’est beaucoup moins. Et pourtant, à en croire le témoignage de Louis-Marie Pilote et de Lucie Saint-Cyr, il n’y a pas d’eau dans le gaz dans le couple. En effet, les deux octogénaires recherchaient à l’origine un logement spacieux à louer ensemble mais ne trouvaient pas leur bonheur. Dans l’immeuble qui leur convenait, il n’y avait rien d’assez grand, la seule solution possible étant deux louer deux appartements voisins.

Éviter les soucis de télé ou de ronflement

À bien y réfléchir, le couple qui s’apprête à célébrer ses noces de diamants voit à cette solution de très nombreux avantages. Tout en reconnaissant que la formule est «dispendieuse» comme on dit au Québec avec près de 2 x 70 m² à louer, elle permet au couple d’éviter les problèmes de ronflements ou de désaccord sur le programme télé et de conserver des espaces vraiment privatifs tout en pouvant toujours choisir ce qui est fait en commun. D’ailleurs les quatre enfants du couple valident pleinement le choix de leurs parents. Et en se projetant à plus long terme, parents et enfants estiment que la formule est adaptée si l’un des conjoints décède avant l’autre. Dans ce cas, l’un des enfants envisagerait d’occuper l’appartement mitoyen afin de s’occuper du parent resté seul.