Marché immobilier : le prix moyen à Paris pourrait basculer sous les 10 000 euros avant la fin de l’année

(Crédits: Fotolia)

La période des prix immobiliers haussiers semble bel et bien révolue. D'après la note de conjoncture immobilière des notaires de France, les prix des logements anciens entrent dans une phase de baisse et pourraient diminuer de 1 % sur un an. À Paris, le prix moyen pourrait basculer en-dessous des 10 000 euros avant la fin de l'année.

La baisse du nombre de transactions immobilières s'accélère

Depuis le début de l'année, la baisse du nombre de transactions s'est accélérée à -12,6 % à fin mai 2023 alors qu'elles diminuaient d'environ 5 % par mois au cours des douze derniers mois. L'activité atteint 1 029 000 transactions à fin mai 2023 sur 12 mois. Le traditionnel pic d'activité au printemps n'aura cette fois pas permis de rattrapage. En cause, le contexte inflationniste et la hausse rapide des taux d'intérêt, mais également la fin de l'âge d'or d'un marché où tous les paramètres étaient alignés.

À Paris, le prix au m² ressort à 10 310 euros au premier trimestre 2023

D'après les projections des notaires à fin juillet 2023, les prix des logements anciens en France métropolitaine semblent entrer dans une phase de baisse : après la décélération progressive de la hausse des prix constatée depuis septembre 2022, les prix diminueraient de 1 % sur un an.

En province, les prix des appartements anciens continueraient de progresser légèrement (+1,2 %) et ceux des maisons anciennes seraient quasiment stables (-0,2 %). En Île-de-France, une dégradation de plus en plus marquée de l'activité et la baisse de la demande conduisent à une accélération de la baisse des prix (-4,8 % pour les appartements et -3,2 % pour les maisons en juillet). À Paris, le prix au m² ressort à 10 310 euros au premier trimestre 2023. La baisse, jusqu'à présent limitée à 2 %, pourrait passer à 5 % sur un an en juillet 2023 et conduire le prix à basculer en dessous des 10 000 euros le m² dans le courant du 3e trimestre 2023. Au contraire, certaines zones, à l'instar du littoral, profitent encore de leur attractivité naturelle.

Allongement des délais de vente

La période des prix haussiers, dopés à des taux anormalement bas, semble bel et bien révolue. La hausse brutale des taux a refroidi les acquéreurs et écarté les primo-accédants dont les niveaux de revenus ne permettent plus d'acheter.

Parallèlement, les notaires constatent un allongement des délais de vente, conséquence d'un retour à la négociation de la part des acquéreurs. Le marché, après avoir profité largement aux vendeurs, se retourne et ne pourra se débloquer que lorsque les vendeurs accepteront de baisser leur prix.

Enfin, la Banque de France prévoit que l'inflation pourrait progressivement revenir autour de 2 % d'ici 2025. Les notaires anticipent que l'année pourrait se terminer aux alentours des 950 000 transactions, signe d'une très forte décélération sur un an, ramenant à un rythme d'avant 2018.