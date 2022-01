MaPrimeRénov' : les nouveaux critères pour bénéficier de l'aide en 2022

MaPrimeRénov' est un dispositif d'aide à la rénovation de logements. (© Fotolia)

Les conditions pour bénéficier de MaPrimeRénov', l'aide publique à la rénovation énergétique, ont changé depuis le 1er janvier 2022. Les logements devront, notamment, avoir au moins quinze ans d'ancienneté. Tour d'horizon avec Le Revenu.

Grand succès pour MaPrimeRénov’ depuis sa création, il y a deux ans. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique des logements privés va d'ailleurs monter en puissance en 2022.

Avec un budget en hausse à 3,2 milliards d'euros en 2022, l’Agence nationale de l'habitat (Anah) devrait ainsi accorder 685.000 aides MaPrime Rénov’, plus de 60.000 primes dans le cadre du plan Initiative Copropriétés pour rénover les logements en copropriété et 24.000 aides pour adapter les logements à la perte d'autonomie. Elle devrait aussi renforcer le déploiement des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain.

Les nouveaux critères pour être éligible

Cette nouvelle enveloppe de MaPrimeRénov’, destinée aux propriétaires des logements les plus énergivores, s’accompagne de nouveautés et exclut des logements jusque-là éligibles. Voici ce qu’il faut retenir pour savoir si votre logement est éligible.

- 15 ans d'ancienneté. Précédemment, la prime était allouée aux propriétaires dont le logement devait avoir au moins deux d’ancienneté. Le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 change la donne. Dorénavant les logements concernés doivent avoir au moins quinze ans d’ancienneté, à l'exception des demandes de prime réalisées dans le cadre d'un changement