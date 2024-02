MaPrimeRénov’ 2024: Pouvez-vous profiter des nouveaux barèmes?

Comment choisir entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur?

Vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre logement et vous hésitez entre isolation intérieure et extérieure? L’isolation par l’intérieur est plus abordable et rapide à mettre en œuvre. En revanche, elle réduit automatiquement la surface habitable et son efficacité est moindre. Ainsi, l’isolation par l’extérieur est à privilégier quand vous le pouvez, car elle contribue significativement au confort d‘été et protège mieux le bâti des risques hygrothermiques. Elle limite aussi les ponts thermiques. En comparaison, l’isolation par l’intérieur implique une rupture d’isolation à chaque obstacle rencontré (mur, escalier, plancher…). Les deux solutions d’isolation bénéficient des différentes aides à la rénovation énergétique. Le mieux est donc de comparer votre situation pour faire le choix le plus adapté.