MaPrimeAdapt' : une nouvelle aide unique pour adapter les logements au vieillissement

Cette nouvelle aide, dont le but est "d'unifier" les aides existantes afin de simplifier les démarches, devrait être initiée "début 2022".

La ministre déléguée au Logemenet Emmanuelle Wargon, le 23 mars 2021. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le gouvernement planche sur MaPrimeAdapt', une aide unifiée pour adapter les logements au vieillissement, sur le même modèle que MaPrimeRénov' pour les rénovations énergétiques, a annoncé la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon la semaine dernière.

"On souhaite initier ça début 2022. On avait avant plusieurs dispositifs cherchant à remplir le même objectif, c'est-à-dire accompagner l'adaptation au vieillissement", a expliqué la ministre à l'occasion de la restitution d'une consultation citoyenne et d'une série de tables rondes sur le thème "Habiter la France Demain". L'objectif est ainsi de simplifier les démarches, a souligné Emmanuelle Wargon.

MaPrimeAdapt' devrait être cumulable avec MaPrimeRénov', qui est calculée en fonction des revenus et du gain écologique des travaux effectués, et pour laquelle une enveloppe de deux milliards d'euros a été annoncée pour 2022.

Un dispositif précisé en janvier

Si le dispositif devrait être précisé en janvier, il faudra "quelques mois, avec des étapes successives", pour qu'il se généralise et "trouve son public", a en outre indiqué la ministre.

Dans un rapport remis en mai au gouvernement, Luc Broussy, spécialiste de l'économie des séniors, proposait 80 mesures pour accompagner le vieillissement sans forcément recourir aux Ehpad, dont la création d'une aide unique aux travaux d'adaptation des logements (douches à l'italienne, rampes, poignées, etc.) Le Premier ministre Jean Castex a ensuite chargé Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie, et Emmanuel Wargon de plancher sur le sujet.