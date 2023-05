Malgré un départ plus précoce, les ouvriers passent deux ans de moins à la retraite que les cadres

21,5 années de retraite pour les cadres contre 19,1 pour les ouvriers. (jotoler / Pixabay)

L'inégalité de l'espérance de vie selon la position sociale a un impact sur la retraite, selon une étude de l'Ined publiée ce mercredi 24 mai. Ouvriers et cadres ne jouissent pas de la même durée de retraite.

Dans une étude publiée ce mercredi 24 mai, des chercheurs de l'Institut national d'études démographiques (Ined) ont révélé que les travailleurs n’étaient pas égaux concernant leur retraite. C’est notamment pour les ouvriers que la peine est plus lourde : décès plus jeunes après une retraite plus courte, malgré des départs souvent plus précoces, rapporte Les Echos .

Le premier élément pris en compte dans l’étude est l’espérance de vie. En 2018, période étudiée, l’espérance de vie à 35 ans des cadres était de 49 ans et 7 mois pour les hommes. Elle s’élevait à 44 ans pour les ouvriers, soit une différence de presque six ans.

Les femmes également concernées

Même constat à 62 ans, l'âge légal de départ à la retraite sur cette période. Pour les cadres, l’espérance de vie est alors de 23 ans et 9 mois, contre 20 ans et 4 mois pour les ouvriers, soit une différence de 3 ans et 6 mois.

Les femmes sont également concernées. Les cadres ont, à 35 ans, une espérance de vie supérieure de 3 ans et 5 mois aux femmes ouvrières. Une différence qui passe à 2 ans et 8 mois à 62 ans. Pour ces ouvrières, les durées d’emploi sont plus courtes et le temps passé au chômage ou en inactivité est supérieur à celui des cadres, notamment pour des questions de maternité et de gestion du foyer.

Retraite plus courtes pour les ouvriers

L’étude révèle également que les ouvriers ont une retraite plus courte, de deux ans. A 35 ans, l’espérance de vie de 44 années est divisée en 20,2 ans d’emploi et 19,1 ans de retraite. Moins que les cadres qui profitent eux de 21,1 ans de retraite. La différence peut s’expliquer, pour certains ouvriers, par les dispositifs de départ anticipé.

Les ouvriers sont également touchés par des périodes de chômage ou d’inactivité plus importantes, ce qui impacte le montant des pensions. Les chercheurs alertent donc sur le report de l’âge légal de départ à la retraite. « Cela va prolonger les situations ni en emploi ni en retraite, si les conditions sur le marché du travail ne s'améliorent pas » , assure une chercheure.