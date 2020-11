Malgré le Covid-19, les SCPI ont collecté 4,5 milliards € sur les 9 premiers mois de 2020

Les dernières statistiques concernant le marché des SCPI et des OPCI grand public viennent d'être publiées pour le 3ème trimestre 2020 par l'Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) en coordination avec l'Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière (IEIF). Et les chiffres ont de quoi rassurer en ce qui concerne les SCPI : par rapport au 2nd trimestre qui avait été marqué par le premier confinement du printemps lié à la crise du Covid-19, la collecte nette des SCPI est en hausse de 16% à 1,01 milliard €, avec un montant cumulé de 4,5 milliards € sur les trois premiers trimestres.

Les SCPI font preuve d'une résilience assez forte en 2020 à l'aune de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui se développe depuis maintenant plus de 8 mois. Alors que le pays entre dans un second confinement qui risque de durer jusqu'à la fin de l'année, un premier bilan peut être tiré à partir des chiffres trimestriels que vient de publier l'ASPIM concernant le marché des SCPI.

Une collecte pour les SCPI qui résiste bien à la crise du Covid-19

Tout d'abord en terme de collecte, on observe que le marché des SCPI a particulièrement bien résisté : au plus fort de l'épidémie du coronavirus au printemps, la collecte ne s'est jamais tarie, alors même qu'il était devenu compliqué ne serait-ce que d'envoyer un dossier de souscription par la poste !

Même si bien sûr le niveau de collecte atteint par les SCPI sur les 9 premiers mois de l'année 2020 est en retrait par rapport à 2019 -qui il faut le rappeler était une année exceptionnelle ayant battu tous les records historiques-, la baisse est très contenue compte tenu du contexte de la crise du Covid-19 puisqu'elle s'affiche à -26%.

Sur un an, la capitalisation des SCPI augmente ainsi de 11% pour atteindre 69,9 milliards € au 30 septembre 2020.

Les investisseurs en parts de SCPI restent confiants malgré le covid-19 : les indicateurs de liquidité restent satisfaisants

Concernant la liquidité, c'est-à-dire le marché secondaire d'achat et de revente des parts, la situation est également rassurante pour les associés de SCPI avec un taux de rotation qui reste extrêmement faible à 0,42% au T3 2020 contre 0,37% au T3 2019.

Le rythme des retraits a même ralenti par rapport au 2ème trimestre 2020 avec 275 millions€ échangés sur le marché secondaire au 3ème trimestre (contre 305 millions € au 2ème trimestre).

A l'aune de la crise du Covid-19, les performances des SCPI font preuve de résilience

En termes de performance financière, il faut enfin saluer la résilience des SCPI qui ont réussi en moyenne à augmenter leurs acomptes distribués de 12% au 3ème trimestre par rapport à un second trimestre marqué par les reports et annulations de loyers liés au premier confinement pour juguler l'épidémie du Covid-19.

Sur les 9 premiers mois de l'année, la distribution cumulée s'inscrit en baisse modérée par rapport à la période équivalente de 2019, à -8,4%.

Le placement en SCPI reste à ce jour très rentable pour les épargnants malgré la crise sanitaire du Covid-19 qui se prolonge, puisque le rendement global moyen des SCPI sur 12 mois glissants au 30/09/2020 s'affiche à 4,8%, dont 4,2% de rendement courant et 0,6% de revalorisation des parts (indice EDHEC IEIF Immobilier d'Entreprise France).