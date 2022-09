Mais pourquoi New York est-elle toujours recouverte d’échafaudages?

La ville comporte en permanence un impressionnant nombre d’échafaudages qui, pour une majorité, ne concernent pas des immeubles en travaux. Découvrez l’explication juridique.

Si vous vous êtes déjà promenés dans les rues de la «Grosse pomme», vous avez forcément vu ces échafaudages et même leur habillage en bois peint d’un vert sombre. Normal pour une aussi grande ville en perpétuels travaux? À y regarder de plus près, pourtant, une large part de ces équipements ne concerne pourtant ni des immeubles en construction ni en rénovation lourde. Et, surtout, ils restent parfois sur place des années durant. Alors pourquoi sont-ils là?

L’explication est à chercher dans une loi locale new-yorkaise. Le texte remonte à la fin des années 70, après un accident mortel impliquant une étudiante tuée par la chute d’éléments de façade depuis le 8e étage d’un immeuble. Un texte complété en 1997 après une autre série d’incidents liés à des immeubles en mauvais état. Surnommée la «loi échaffaudages», cette disposition oblige les propriétaires d’immeubles de plus de 6 étages à faire inspecter leur façade par un ingénieur structure ou par un architecte, tous les 5 ans. Et tout est très codifié dans l’installation de ces échafaudages, jusqu’à leur couleur: un vert sombre baptisé «vert chasseur» doit obligatoirement être employé. Une inspection tatillonne obligeant à remplacer le moindre défaut de façade, intervient ensuite, poussant certains propriétaires à conserver les échafaudages entre deux inspections pour limiter les frais.

Plus de 260 jours en moyenne

Une situation qui n’est pas sans inconvénient, avec des installations temporaires qui deviennent parfois permanentes, comme cet échafaudage qui serait resté en place pendant 15 ans . Mais c’est surtout une disposition très coûteuse, l’industrie de l’échafaudage pesant 8 milliards de dollars à New York , selon le site w42st . Depuis quelques années, une carte interactive permet de suivre en permanence l’installation de ces échafaudages et la durée depuis laquelle ils sont en place . Sur New York, leur nombre total dépasse désormais les 9000 unités, un chiffre qui a triplé en 20 ans. Quant à la durée moyenne d’installation, elle est conséquente puisqu’elle dépasse les 260 jours.