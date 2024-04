Mais pourquoi l’Europe aime-t-elle aussi peu les gratte-ciel?

L’Union européenne compte seulement 7 gratte-ciel parmi les 1000 immeubles les plus hauts du monde. Une situation qui ne tient ni au manque de savoir-faire, ni au manque d’ambition.

Alors que l’Union européenne représente plus de 7% de la population mondiale, et même plus de 21% du PIB (produit intérieur brut) de la planète, elle ne compte que 0,7% des plus hauts immeubles du globe. C’est le magazine The Economist qui relevait récemment ce fait surprenant dans une enquête sur les causes de la situation . En compilant les chiffres du Conseil des immeubles de grande hauteur et de l’habitat urbain (CTBUH) de Chicago, on se rend compte que l’actuelle plus haute tour d’Europe, à savoir la Varso Tower du centre de Varsovie (Pologne) avec ses 310 mètres de haut ne pointe qu’à la 172e des bâtiments les plus élevés du monde.

Freins financiers, désamour, normes trop pesantes? Une chose est sûre: cela ne tient pas au manque de savoir-faire. L’architecte Jean Nouvel ne manque pas de tours à son actif, dans la capitale , à Marseille ou à l’étranger. D’ailleurs Christian de Portzamparc l’a rejoint à Manhattan où il y a signé plusieurs tours tandis que Françoise Raynaud y a achevé il y a trois ans son premier gratte-ciel américain . Si le savoir-faire technique est là, l’envie d’habiter dans ces grandes tours se fait souvent plus discrète au cœur de la vieille Europe. D’ailleurs, la majorité des très hautes constructions européennes se font en marge du continent: du côté de la Russie, principalement, mais aussi d’Istanbul ou de Londres .

L’Afrique bientôt devant l’Europe

Il faut reconnaître que l’imaginaire des villes européennes traditionnelles ne réserve pas un très bon accueil aux tours. Contrairement aux États-Unis ou à l’Asie, la tour renvoie généralement un stéréotype de mauvaise qualité, de construction dans un emplacement périphérique, souvent pour du logement social. Un logement subi, plutôt que désiré. Voilà pour le côté historique qui explique peut-être pourquoi la construction de gratte-ciel a essaimé depuis l’Amérique du nord vers celle du Sud, vers l’Asie ou l’Océanie mais très peu chez nous. D’ici peu, l’Afrique elle-même passera devant l’Europe.

La réglementation stricte en matière d’urbanisme et de préservation du patrimoine est également un frein majeur. Par ailleurs, l’article de The Economist avance d’autres arguments pour cette faible présence de tours: les vieilles villes européennes sont déjà très denses sans pour autant figurer parmi les plus peuplées de la planète (aucune des 25 métropoles les plus grandes du monde ne se trouve ainsi en Europe). Il note aussi que la «vieille Europe» manque peut-être aussi de grands groupes très puissants voulant faire figurer leur nom au sommet d’une tour.

Par ailleurs, les grandes fortunes de la planète qui aiment s’afficher dans les plus belles habitations du globe valorisent plus un bâtiment historique et patrimonial lorsqu’ils achètent quelque chose en Europe plutôt qu’un appartement ultra-contemporain dans une tour. Et surtout, à l’heure du ZAN (zéro artificialisation nette), il devient plus important que jamais d’améliorer l’existant plutôt que de se lancer dans la construction de gratte-ciel en partant de rien. Si après bien des déboires, le chantier de la tour Triangle a pu se lancer dans la capitale (il sera interrompu par les JO), il est clair que ce genre de construction sera de plus en plus difficile à envisager à l’avenir, en dehors du secteur de La Défense .