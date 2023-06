Mais pourquoi ce village près de Bayeux est-il devenu fantomatique?

Trottoirs défoncés, poteaux de clôtures arrachés, compteurs électriques détruits: les dernières images de ce petit coin de Normandie font peine à voir.

En pleine période de crise du logement, les vues récentes du Village Saint-Exupère, un quartier de Saint-Vigor-le-Grand (Calvados), non loin de Bayeux , ont de quoi surprendre. C’est Ouest-France qui a publié récemment des photos désolantes d’un petit coin de Normandie devenu fantomatique. Le reporter envoyé sur place décrit un « paysage post-apocalytique », entre poteaux de clôture et grillages arrachés, logements squattés, trottoirs défoncés, compteurs électriques détruits...

Comment en est-on arrivé là? Ce secteur a en fait été construit en 1987 et la cinquantaine de maisons sont aujourd’hui en trop mauvais état et trop peu performantes énergétiquement pour être rénovées. Le bailleur social Inolya a décidé en 2021 une démolition pure et simple qui doit laisser la place à la reconstruction d’une soixantaine de lots. Résultat: la plupart des locataires ont été relogés en dehors d’une dizaine de maisons. Il n’y en aura plus que sept qui resteront occupées à la fin du mois, selon Ouest France .

Irréductibles Gaulois

Une situation qui désole ces irréductibles Gaulois, attachés à leur maison et à leur jardin. Car c’est bien là le nœud du problème: les relogements se font souvent en appartements, les maisons avec jardin étant attribuées en priorité aux familles. Certes, ces habitants se verront attribuer en priorité les logements reconstruits du Village Saint-Exupère, mais cela risque de prendre du temps. L’an dernier, le bailleur social évoquait déjà l’horizon 2027. En attendant, l’endroit semble attirer les voleurs et récupérateurs en tous genres. Malgré les rondes de la gendarmerie et d’un agent municipal, les fils électriques sont arrachés pour récupérer du cuivre et les maisons inoccupées sont dégradées.

Dans les semaines qui viennent, les situations les plus délicates de relogement devraient être réglées. C’est le cas d’une femme vivant depuis 22 ans sur place, partageant sa petite maison avec son fils handicapé de 19 ans. Il fallait trouver pour eux un logement adapté, ce qui semble chose faite avec une maison mitoyenne, située à Bayeux, où des aménagements sont en cour afin que la famille puisse y vivre confortablement.