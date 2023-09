Mairie ou assurance, qui va régler 8450 € de loyer pour un hébergement d’urgence?

Évacué de sa maison après un mouvement de terrain en Seine-Maritime, un propriétaire est aiguillé vers un gîte de la commune pour y être relogé. Problème: la mairie ne compte pas régler la note.

C’est un imbroglio juridique qui plonge un couple de propriétaire de gîtes de Pavilly (Seine-et-Marne) dans l’embarras, comme le rapporte Le Parisien . Leur commune a connu un mouvement de terrain matérialisé par l’affaissement d’un aqueduc, quelques jours avant le Noël dernier. Une situation qui menace directement quatre habitations dont les occupants sont évacués d’urgence par la municipalité. L’un d’eux arrive ainsi au gîte de Laurent Hérichon et sa compagne et reste sur place jusqu’en juin.

Au total, la facture représente pas moins de 8450 euros, pour ce gîte pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. C’est d’ailleurs la municipalité qui a rédigé un certificat administratif accordant au propriétaire la somme de 50 euros par jour à titre de loyer pour l’occupation de son gîte. Avec des factures à l’appui. Des documents que les patrons du gîte ont pris à tort comme une preuve du fait que c’est bien la municipalité qui réglerait cette somme.

Des différences entre propriétaires et locataires

Or, comme le précise le maire de la commune, François Tierce, au Parisien : «Il est clairement stipulé que la commune s’engage à ce que M. Hérichon soit réglé, mais pas que la commune va le faire directement. Dans ce cas précis, c’est aux assurances de la personne hébergée de régler la facture car elle était propriétaire de sa demeure. Et, le cas échéant, l’assureur peut se retourner vers nous puisque l’aqueduc était municipal.» L’édile rappelle que seul le relogement des locataires incombe aux communes et qu’en l’occurrence, au vu des risques, il était normal de se préoccuper des propriétaires également en pleine période de fêtes de fin d’année. Pas convaincu par la démonstration juridique, le propriétaire du gîte avait demandé à son locataire de quitter les lieux fin juin, avant d’envoyer une mise en demeure à la mairie et d’envisager de porter l’affaire devant le tribunal administratif.

L’affaire reste délicate, car il faut déterminer l’origine de l’affaissement. La commune a déjà connu un affaissement de terrain en 1995 après de fortes pluies et plusieurs épisodes d’inondations avec coulée de boue. Mais dans ce dernier cas si d’importantes pluies étaient également à l’œuvre, le réseau d’eaux pluviales datant de 1840 pourrait bien être incriminé, comme le soulignait en mars dernier Le courrier cauchois .