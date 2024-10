Maintien des prix de parts sur les SCPI de PAREF Gestion

Au moment où certaines sociétés de gestion importantes de la place réitèrent leurs décisions de baisser les prix de parts de leurs SCPI sous la pression des valeurs d’expertises publiées à fin juin, PAREF Gestion démontre sa capacité à s'adapter au nouvel environnement immobilier en annonçant maintenir les prix de souscription sur l’ensemble des SCPI de sa gamme.D'autre part, la société de gestion présente une série de mesures et de changements stratégiques visant à renforcer le positionnement de ses véhicules immobiliers sur le marché.

Stabilité des valorisations immobilières et maintien des prix de parts

Malgré les fluctuations importantes observées sur les marchés immobiliers depuis deux ans, PAREF Gestion annonce une stabilité remarquable des prix de parts pour l'ensemble de ses SCPI. Cette nouvelle rassurante fait suite à une campagne d'expertise immobilière menée à mi-année 2024, conformément aux directives de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La constance des valeurs de réalisation au 30 juin 2024 témoigne de la robustesse des investissements réalisés par PAREF Gestion, tant en France qu'en Europe. Cette stabilité souligne la pertinence des stratégies d'acquisition et de gestion mises en œuvre par la société de gestion.

Évolutions structurelles des mécanismes de liquidité

PAREF Gestion a procédé à une mise à jour de la documentation juridique sur l'ensemble de ses SCPI, notamment les notes d'information. Ces modifications, approuvées lors des assemblées générales mixtes de juin et juillet 2024, visent à optimiser la gestion des fonds dans le contexte actuel.

En particulier, de nouveaux mécanismes de gestion ont été introduits pour améliorer la liquidité des fonds, la gestion de la dette et la maîtrise des expositions institutionnelles. Ces changements devraient particulièrement bénéficier aux SCPI Novapierre Résidentiel et Novapierre 1 – affectées par un nombre significatif de parts en attente de retraits – en leur permettant de retrouver une gestion plus dynamique.

Refonte des stratégies d'investissement

Trois SCPI de PAREF Gestion ont connu des changements significatifs dans leur approche d’investissement :

Perspectives de performances pour 2024

PAREF Gestion a communiqué ses prévisions de taux de distribution pour l'année 2024, tout en soulignant le caractère non garanti de ces projections :

Ces prévisions reflètent l'ambition de PAREF Gestion de maintenir des rendements attractifs sur ses véhicules immobiliers, malgré l’environnement économique complexe actuel.

Amélioration des services aux investisseurs

PAREF Gestion annonce le lancement imminent d'un nouveau site Internet, prévu pour septembre 2024. Cette refonte vise à faciliter l'accès à l'information pour les investisseurs. De plus, des améliorations de l'extranet investisseur sont prévues dans un futur proche.

La société de gestion a également mis en place de nouvelles options pour les associés de ses SCPI avec un réinvestissement automatique des dividendes et une possibilité d’investissement programmé en parts de SCPI. Ces outils sont destinés à apporter aux épargnants une plus grande flexibilité dans la gestion de leur épargne immobilière.