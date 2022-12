Ma Prime Rénov: le montant des travaux sera augmenté le 1er février 2023

Pour tenir compte de la hausse des prix, les plafonds de Ma Prime Rénov’ vont être relevés.

Les plafonds des travaux finançables par le dispositif public d’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov ’ vont être revalorisés au 1er février 2023, pour tenir compte de la hausse des prix, a annoncé jeudi le gouvernement. « En 2023, les montants de travaux soutenus via MaPrimeRénov’ vont augmenter, afin de prendre en compte l’inflation et de favoriser les rénovations globales », a déclaré le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu dans un communiqué.

En ce qui concerne le dispositif MaPrimeRénov’ copropriétés, qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique sur les parties communes des copropriétés, celle-ci verra ses plafonds relevés « de 15.000 à 25.000 euros ». Du côté de MaPrimeRénov sérénité, qui concerne les travaux de rénovations permettant un gain énergétique d’au moins 35%, les plafonds « seront revalorisés de 30.000 euros à 35.000 euros pour mieux accompagner les ménages les plus modestes dans leurs projets de rénovation globale ».

Plus de subvention pour l’achat de chaudières à gaz

Mise en place en 2020 et pilotée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), MaPrimeRénov’, dotée d’un budget de 2,5 milliards d’euros en 2023 , vise à aider les Français, quels que soient leur revenus, à rénover leur logement pour réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. « Ces moyens renforcés permettront de soutenir en priorité les rénovations les plus performantes et d’accentuer le soutien aux ménages modestes » à partir du 1er février 2023, peut-on également lire dans le document.

Autre évolution, à partir du 1er janvier, « MaPrimeRénov’ ne permettra plus de subventionner l’achat de chaudières à gaz , y compris celles à très haute performance énergétique », a souligné le gouvernement « conformément à l’orientation de réduire progressivement notre dépendance aux énergies fossiles ».