M&G : «Les valeurs engagées dans la transition énergétique méritent leur prix»

Veronique Chapplow, directrice de l'investissement chez M&G. (© DR)

La crise du Covid a remis en selle les valeurs vertes et responsables, dont certaines atteignent de nouveaux sommets. Un mouvement parti pour durer, soutient Véronique Chapplow, directrice de l'investissement de la société de gestion d'actifs britannique M&G.

Le plan climat européen va-t-il vraiment faire bouger les lignes ?

Oui car le plan de relance de l'UE de 750 milliards d'euros dont le Green Deal est au cœur, bien qu'encore imprécis sur certains détails, se concentrera sur la rénovation des bâtiments et des infrastructures, et des projets d'énergie renouvelable, notamment l'éolien et le solaire.

La préférence des investisseurs pour les thèmes liés au climat est devenue clairement visible l'année dernière et a coïncidé avec la montée de l'activisme vert mené par l'écologiste Greta Greenberg et le mouvement Extinction Rebellion venu du Royaume-Uni. L'accord de Paris de 2015, combiné à des réglementations environnementales comme le plan d'action de l'UE pour le financement durable, a donné davantage de poids aux préoccupations des investisseurs.

Orsted, l'ex-pétrolier public danois, Rockwool (numéro deux de l'isolation des bâtiments) ou encore l'australien Brambles (recyclage des palettes et containers) que vous détenez dans votre fonds M&G Positive Impact, méritent-ils leurs cours ?

