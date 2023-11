Lyon veut racheter des passoires thermiques pour les remettre en location

Face à au retrait des passoires thermiques du marché de la location, la Métropole de Lyon veut créer une foncière pour acheter, rénover et remettre en location les biens dégradés.

La Métropole de Lyon veut créer une foncière, une entreprise détenant plusieurs biens immobiliers afin de les valoriser et de les commercialiser, qui se concentrera sur des passoires énergétiques . L’objectif étant de les acquérir puis de les rénover et de les remettre en location auprès des 25.000 mal-logés de la communauté urbaine. Un moyen de lutter contre la vacance locative, les logements classés G+ (qui consomment plus de 450 kWh d’énergie par m² par an) étant exclus du marché locatif depuis le 1 er janvier. Une interdiction qui concernera tous les bâtiments G en 2025, puis les F en 2028 et les E en 2034. Seuls les biens dégradés seront concernés par ce nouveau dispositif qui verra le jour en 2024. La foncière sera composé de la Métropole lyonnaise, de bailleurs sociaux et d’associations. La Métropole serait actionnaire de la foncière.

« Ce n’est pas possible qu’on arrive tout droit à 2025 et qu’on assiste au retrait de logements classés G, et que ça provoque encore plus de vacance locative. Je ne crois pas à la solution de Bruno Le Maire qui a évoqué un temps la possibilité de retarder la date ; ce serait une catastrophe écologique parce qu’on ne peut pas remettre à la location des passoires thermiques et mettre ainsi en précarité énergétique les habitants de la Métropole », confie Renaud Payre, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’habitat.

Ce projet est pour le moment en cours d’étude, il n’y a encore rien d’acté définitivement. Le service presse de la Métropole de Lyon, contacté par Le Figaro , n’a pour le moment pas de détails sur le nombre de passoires thermiques qui seraient concernées par le dispositif, ni sur les catégories ciblées: G, F, E mais parle en tout cas d’une « forte volonté politique sur le sujet ».

Une intervention de la métropole

Le coût de la rénovation énergétique de ces passoires thermiques rebute plus d’un propriétaire . Plus de 1,5 million de personnes bénéficient de l’aide Ma Prime Rénov mais le reste à charge est souvent considéré comme encore trop lourd par les propriétaires. « Sur les passoires énergétiques , il faut qu’on intervienne massivement, qu’on soit capables d‘apporter une aide financière pour les travaux, en contrepartie de laquelle le propriétaire louera solidairement avec de l’intermédiation sociale. Il faut qu’on avance mais ça peut parfois ne pas suffire alors on envisage un autre chantier: la vente », complète Renaud Payre auprès du Progrès .

Selon le vice-président de la Métropole, les 6200 logements vacants seraient dus aux passoires énergétiques plus qu’à l’encadrement des loyers mis en place dans la région depuis novembre 2021, qui implique que le loyer dont doit s’acquitter le nouveau locataire ne peut pas être supérieur au loyer de référence majoré.