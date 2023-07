Loyers impayés: la garantie Visale a séduit un million de propriétaires et de locataires

La garantie Visale, qui permet de couvrir gratuitement les impayés de loyer, a atteint son millionième contrat, depuis son lancement en 2016.

« Je préfère la garantie Visale à des parents qui se portent garants et qu’il faut aller chercher en cas d’impayés. Là, c’est l’État via Action Logement qui gère », explique Adrien Pannetier, le millionième propriétaire à avoir recouru à ce dispositif lancé en 2016. Ce propriétaire d’un studio dans le 19e arrondissement de Paris loué presque 500 euros par mois, se montre ravi de la gratuité de l’outil. « Il n’y a pas photo par rapport aux assurances privées », s’enthousiasme-t-il. Adrien a donc décidé de rendre obligatoire la souscription d’une garantie Visale pour son logement. Toute autre garantie est donc exclue. « Si je n’ai pas de loyer qui tombe, c’est un risque pour moi qui ait pris un crédit pour financer cet appartement pour ma retraite. Je ne suis pas juriste ni avocat. Je suis rassuré d’avoir une garantie qui prenne tout en charge », expose-t-il.

Effectivement, la garantie portée par Action Logement couvre gratuitement les impayés de loyer, les dégradations locatives et les procédures en cas de contentieux, pendant toute la durée d’occupation du bail, dans une limite de 36 mois de loyers impayés pour le parc privé et 9 mois pour le parc social. « Le cœur du réacteur ce sont de petits bailleurs privés qui ont un, deux ou trois biens », décrit Bruno Arcadipane, président d’Action Logement.

Côté locataire, elle permet aux jeunes de 18 à 30 ans mais aussi aux salariés de plus de 30 ans qui gagnent moins de 1500 euros nets par mois depuis juin 2021 de bénéficier d’une protection. « Je souhaitais me rapprocher de mon lieu de travail mais je n’ai pas de garant physique en France. J’ai donc tapé le mot clé «garant» sur Google et je suis tombée sur le site de la garantie Visale. Au bout de 3 jours, ma demande était validée et aujourd’hui j’habite à 30 minutes de la Grande Épicerie de Paris où je travaille» , se réjouit Flaubert Olle-Ambe, jeune actif de 26 ans, locataire du studio d’Adrien Pannetier. Pour Philippe Lengrand, vice-président d’Action Logement, la garantie Visale, « c’est le réseau de ceux qui n’en ont pas ». Flaubert se dit rassuré par ce dispositif: « S i j’avais de la famille qui se portait garante, demain, elle peut avoir des problèmes financiers. Alors que là, la garantie est sécurisée ». La durée de validité du visa est de 3 mois maximum et de 6 mois pour les étudiants. Vous avez donc 3 mois pour trouver un logement avec la garantie Visale.

Et cela fonctionne puisque un million de contrats ont donc été signés depuis son lancement. Rien qu’en 2022, 285.000 contrats ont été délivrés en l’espace d’un an et depuis le 1er janvier 2023, ce sont 123.000 garanties Visale qui ont été délivrées. « Un dispositif gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour le propriétaire, gagnant pour le locataire et gagnant pour l’employeur, ses salariés trouvant un logement », affirme Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.