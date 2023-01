Loyers encadrés: la mairie de Paris repart en croisade contre les propriétaires

La Ville de Paris vient de lancer une plateforme pour aider les locataires à signaler les dépassements de loyer abusifs. Les sanctions peuvent être lourdes.

Après Airbnb , l’étau se resserre contre les propriétaires parisiens qui ne respectent pas l’ encadrement des loyers . « On les serre de tous les côtés », lâche Ian Brossat, adjoint de la maire de Paris, chargé du logement. Les locations sur Airbnb ne sont plus les seules à pouvoir être contrôlées par la Ville de Paris. L’encadrement des loyers également. Jusque-là, c’était le préfet qui disposait de cette charge. Désormais, c’est la mairie , comme le prévoit un arrêté signé par le préfet d’Île-de-France le 24 décembre 2022 et en vigueur depuis le 1er janvier 2023. L’entourage d ’Anne Hidalgo n’a pas traîné pour profiter de cette nouvelle compétence. Les services de la mairie ont lancé une plateforme en ligne pour traquer les dépassements illégaux de loyers. Paris compte 1,1 million de résidences principales dont 23% de HLM, 32% de logements privés occupés par les propriétaires et 45% de logements privés loués à des locataires.

Le principe est simple: dans le cas d’un bail signé uniquement, si vous estimez que vous payez un loyer trop élevé, vous devez vous rendre sur le site de la mairie et vérifier si c’est bien le cas. En cas de dépassement, vous devrez remplir un formulaire pour déposer votre signalement. Parmi les documents à fournir, le locataire peut adresser le Diagnostic de performance énergétique. Si le logement n’est pas censé être loué car il est classé F ou G, la mairie de Paris pourra le signaler à ses partenaires (Fondation Abbé Pierre, associations de locataires...). « Depuis le 1er janvier, nous avons enregistré 2000 visites et reçu 15 signalements de locataires , affirme Ian Brossat. Entre 2019 et 2022, le préfet a recensé 120 signalements pour seulement une dizaine de sanctions ». Parmi ces 15 signalements, l’un concerne un 22 m² dans le 18e pour lequel le dépassement de loyer s’élève à 123 euros (746 euros hors charges par mois contre 623 euros). Un autre est lié à un appartement de 20 m² situé dans le 20e pour lequel le loyer est supérieur de 136 euros au plafond légal (750 euros contre 614 euros).

Les compléments de loyer abusifs ne sont pas traités

Dans les deux cas, comme pour les 13 autres, il s’agit d’un dépassement qui n’est pas justifié par un complément de loyer , comme le prévoit la loi. Pour rappel, un propriétaire est en droit de ne pas respecter l’encadrement des loyers à condition qu’il le mentionne dans le bail et le justifie par un complément de loyer. Mais comme les critères de ce surplus ne sont pas clarifiés par la loi, c’est la porte ouverte aux abus. « Nous ne traitons pas les signalements liés à des compléments de loyer abusifs mais uniquement ceux liés à des dépassements de loyer sans complément» , souligne Agnès Guérin-Battesti, chef du service relations usagers à la mairie de Paris. Dans le cas d’un complément de loyer abusif, le locataire doit se tourner vers la commission de conciliation.

Concrètement, une fois que le locataire s’est signalé, la mairie de Paris, qui va dépêcher une dizaine d’agents pour contrôler l’encadrement des loyers, met en demeure le propriétaire qui dispose de 4 mois pour rentrer dans les clous. Sans réponse de sa part, la Ville prononce une sanction à son encontre qui peut atteindre jusqu’à 5000 euros par logement pour un particulier et 15.000 euros pour une société. « L’amende sera proportionnelle à l’abus et d’autant plus élevée que le propriétaire indélicat est récidiviste ou multipropriétaire », précise Agnès Guérin-Battesti. Une amende qui remplira les caisses de... l’État. « Comme pour les locations Airbnb, ce serait plus logique qu’elle aille dans les nôtres, puisque c’est nous qui sommes en charge des contrôles . En attendant, nous travaillons pour l’État», se plaint Ian Brossat . Contacté par Le Figaro , le ministre du Logement partage cet avis. « Nous avions évoqué ces réflexions dans le cadre du projet de loi de finances 2023 mais elles n’ont pas pu aboutir pour des raisons juridiques , a réagi Olivier Klein. Nous allons continuer à porter le sujet, dans le cadre des échanges avec les collectivités et leurs compétences en matière de logements ».

Si l’amende ne suffit pas à persuader le propriétaire de baisser le loyer et de rembourser le trop-plein, la mairie renvoie les deux parties vers la commission de conciliation. Et si cela ne suffit toujours pas, le locataire devra lancer une procédure judiciaire.