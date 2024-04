Louer un habitat partagé dans cette maison historique coûtera 2800 € par mois

Dans un quartier prisé d’Orléans, un hôtel particulier du 19e siècle sera transformé en une maison de coliving pour seniors.

À dix minutes de la gare d’Orléans, se dresse une belle façade au cœur d’un quartier familial, très prisé. Rien ne laisse présager le profil de la maison qui va bientôt connaître une seconde vie. Les propriétaires nous accueillent pour la visite guidée. Nous passons sous un grand porche qui mène vers un jardin d’environ 1900 m². Un atout rarissime en plein centre-ville. Face à lui, une maison de 460 m² (habitables), chargée d’histoire. Quelques indices d’époque sont encore visibles comme cette discrète sonnette pour appeler les domestiques, cachée sous la table de la salle à manger. « Mes enfants n’aimaient pas trop quand je l’utilisais pour les appeler », s’amuse l’actuel propriétaire.

Construite à la fin du 19e siècle, cette demeure a accueilli six générations d’une famille flamande qui, à l’origine, y avait établi ses ateliers de tissage. Un siècle plus tard, la propriété change de mains et est rachetée par un jeune couple qui habitait la rue d’en face. « Les négociations ont été difficiles car la maison n’était pas en bon état - le toit, l’électricité et la plomberie - et les vendeurs n’étaient pas vraiment de bonne foi », se rappelle Xavier. Au final, « notre offre bien inférieure au prix de départ a été, malgré tout, acceptée car ils ne voulaient vendre qu’à une famille et pas à des promoteurs », poursuit ce père de neuf enfants et grand-père de 31 petits-enfants.

Près de trente ans plus tard, ce couple, aujourd’hui sexagénaire, souhaite se séparer de sa maison orléanaise pour mettre le cap sur Nantes. « Nous l’avons beaucoup louée et peu occupée. Il y a deux ans, lorsque le dernier locataire est parti, nous avons décidé de la vendre », explique Monique. « Nos enfants n’y viennent plus trop et préfèrent le bord de mer», ajoute avec le sourire son mari, ingénieur de l’école navale. L’agent immobilier, mandaté, contacte des promoteurs mais « leur projet n’était pas économiquement viable », explique Isabelle Peignien, responsable de l’agence L’Adresse Cabinet Chesneau à Orléans.

«6-7 mois de travaux»

Puis elle songe à une idée peu courante: le coliving senior. « L’idée était de refaire des espaces de vie plus spacieux, sans détruire ce patrimoine et garder son âme auquel les gens sont très attachés », explique l’agent. C’est la société Chez Jeannette, spécialiste de l’habitat partagé, qui a été choisie pour exploiter le futur espace de coliving acquis 1,3 million d’euros (pour un prix de revient de 2,5 millions d’euros) par M-Capital, société de gestion de portefeuille. « Nous cherchons à densifier les villes en acquérant des actifs à rénover tout en répondant à des enjeux sociétaux comme loger des seniors , explique Vincent Lachène, directeur du développement de M-Capital (730 millions d’euros d’actifs gérés). Rénover coûte moins cher que démolir et c’est plus respectueux de l’environnement. »

« Dans 6-7 mois », promet le cofondateur de Chez Jeannette, 11 colocataires pourront poser leurs valises dans cette maison de deux étages qui seront reliés par un ascenseur. « Le gros des travaux consistera à améliorer la performance énergétique de la maison (classée E actuellement) de deux crans en refaisant l’isolation par l’intérieur et en changeant les fenêtres et le chauffage . Les petites boiseries seront conservées », détaille Gary Martins. Les futurs locataires auront à leur disposition un espace privatif d’environ 25 m² (chambre + salle de bains), avec accès aux espaces communs (salons, cuisine, jardin...) et bénéficieront d’une aide quotidienne pour le ménage, le linge, les courses, la douche ou encore l’habillage. « Les locataires sont à mi-chemin entre la totale autonomie et la dépendance , justifie Gary Martins. Ils restent entre 5 et 8 ans en moyenne, avant de rejoindre un Ehpad. »

Le loyer? Autour de 2800 euros par mois. Un prix qui a de quoi refroidir plus d’un locataire. « C’est 15 à 20% moins cher qu’un Ehpad à Orléans », affirme le cofondateur de Chez Jeannette qui précise que la moitié des locataires est originaire de la région orléanaise. Pour l’heure, l’acheteur attend un signe de vie des Architectes des bâtiments de France pour qu’ils valident les travaux. De leur côté, les vendeurs sont prêts à partir dès cet été.