Lonely Planet et Orange vous invitent à la déconnexion

Le célèbre guide de voyage Lonely Planet et l'opérateur téléphonique et fournisseur d'accès internet Orange se sont associés pour publier un guide en format papier sur les 100 lieux parfaits pour se déconnecter.

Lonely Planet et Orange vous invitent a? la de?connexion -iStock-x-drew

Se déconnecter, une nécessité en période post-confinement

Un guide inspirant et riche en idées

Orange, fournisseur d'accès internet, et Lonely Planet, leader mondial des guides de voyage, ont récemment publié un guide baptisé "100 lieux et expériences pour déconnecter en France". Un guide non pas en format numérique mais en format papier car l'enjeu de ce support est de permettre aux Français de lâcher leur smartphone, leur tablette tactile et leur TV pour contempler la beauté des paysages de l'hexagone. Les deux groupes sont partis d'un constat simple : les confinements successifs en France ont engendré une hausse du temps passé devant les écrans. Si d'après une enquête de l'institut Harris l'année 2019 était déjà celle de la tendance de l'écran - plus de 37 millions de personnes sont connectées à leur smartphone avec une moyenne de 2 heures passées sur le web -, l'année 2020 a accentué le phénomène. Les 6-18 ans ont passé en moyenne 30 heures par semaine devant la télévision, leur smartphone ou les jeux vidéo. Les adolescents sont restés plus de 11 heures par semaine devant la TV, près de 12 heures par semaine à surfer sur le web et non moins de 8 heures par semaines à tchatter. Des chiffres qui ont été confirmés par une autre étude réalisée par l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité : le temps d'écran des enfants et des adolescents a augmenté pour deux tiers d'entre eux. Avec autant de temps passé à scruter les écrans, se déconnecter est ainsi devenu une nécessité.Pour réduire notre dépendance aux écrans et bénéficier des avantages de la déconnexion, le guide "100 lieux et expériences pour déconnecter en France" est à vrai dire idéal. Il présente comme premier intérêt de nous rappeler qu'il est facile, rapide et économique de profiter d'un séjour en France, que cela soit entre amis comme en famille. Un séjour dépaysant est salutaire pour déconnecter, lâcher prise, retrouver de la sérénité après une année et demie bien difficile. La guide offre un panorama complet des lieux parfaits en France pour se reconnecter avec la nature, le terroir et les paysages magnifiques de nos régions. Du nord au sud en passant par l'est et l'ouest, le lecteur pourra y trouver de l'inspiration pour ses prochaines vacances, escapades et autres week-ends. Mer, montagne, forêt, campagne... promenade tranquille, expédition plus sportive ou expérience contemplative, le guide est riche en idées d'activités et en lieux à visiter. Mais comme Orange n'oublie pas qu'il est un fournisseur d'accès internet et un opérateur téléphonique, la technologie et les écrans ne sont pas tout à fait sortis de l'équation. Car la marque invite le plus grand nombre à venir découvrir le guide dans ses boutiques grâce à une application de réalité augmentée, afin de vivre une expérience plus vraie que nature en étant immergé dans ces lieux d'exception.