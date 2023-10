Loiret : dans ce centre-ville, les propriétaires sommés de rénover leurs façades par la mairie

Les élus ont aussi instauré une aide financière pour accompagner la bonne volonté des propriétaires. (Photo d'illustration) (Marisa_Sias / Pixabay)

Lors d'un conseil municipal le 27 septembre 2023, les élus de la commune de Gien (Loiret) ont voté une mesure contraignant les propriétaires d'une soixantaine d'immeubles du centre-ville à effectuer des travaux sur leurs façades défraîchies. Ceux qui refuseront de se plier à l'obligation risquent une amende de 3 750 euros.

Une amende à plus de 3 000 euros

Francis Cammal, le maire de Gien, a confié au quotidien francilien qu'il s'agissait d'un enjeu d'attractivité touristique pour la ville. Selon l'édile, de nombreux immeubles ont connu d'importantes détériorations depuis les réparations menées à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

« Nous leur avions demandé par écrit d’entretenir leurs biens. Les architectes des Bâtiments de France nous l’ont aussi réclamé à plusieurs reprises , a rappelé Francis Cammal. Les propriétaires n’ont pas joué le jeu. » Désormais, ceux qui refuseront de participer à l'embellissement du centre-ville se verront infliger une amende de 3 750 euros.

Une aide financière pour accompagner la rénovation

Pour inciter les propriétaires à s'occuper de leurs extérieurs défraîchis, la municipalité a également acté un dispositif d'aide financière. Celle-ci prévoit la prise en charge de 40 % du montant des travaux quand ceux-ci n'excèdent pas 10 000 euros par façade, et jusqu’à 50 % en cas de remplacement des huisseries.

Les propriétaires giennois ont jusqu'à la fin de l'année 2024 pour communiquer leur calendrier de travaux à la mairie. Cette dernière vise en priorité les bâtiments situés entre le début de la rue Gambetta et la place du Maréchal-Leclerc, « les plus exposés, emblématiques et aussi, dans certains cas, les plus abîmés », explique le maire au Parisien .