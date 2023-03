Logement neuf: les économies d’énergie sont un critère d’achat essentiel

Dans un marché particulièrement difficile, les adeptes du neuf sont plus attachés que jamais aux performances énergétiques et à la tranquillité qu’offrent les constructions neuves.

Le budget d’acquisition a été revu à la baisse, mais l’envie est toujours là. En amont du Salon de l’immobilier neuf (du 17 au 19 mars, Porte de Versailles, Pavillon 5.1, de 10h à 19h), le groupe PAP (Particulier à Particulier) a dressé un portrait-robot des acheteurs de logement neuf en épluchant près de 70.000 demandes d’informations arrivées sur son site avant d’effectuer un sondage auprès de cette population qui a drainé près de 2600 réponses. Assez logiquement, au vu des difficultés d’accès au crédit et à la hausse des taux, le budget moyen des projets est orienté à la baisse, perdant 6,6% pour s’afficher à 333.400 euros.

Et cette conjoncture difficile avec peu d’offres et des prix élevés resserre la demande pour des résidences principales (68,7% du total en hausse de 4 points), au détriment des investisseurs. Ces derniers se raréfient d’autant plus que leur dispositif fiscal fétiche, le Pinel , devient moins intéressant tandis que le Pinel+ n’a pas vraiment pris le relais. Dernier signe d’un marché dont l’accès est difficile: les acheteurs sont âgés. Les 50 ans et plus pèsent 60% du total (dont 41% pour les 60 ans et plus). Le 3-pièces est clairement le format qui rafle tous les suffrages (les investisseurs lui préférant le 2 pièces, tandis que le 4 pièces est la 2e typologie la plus recherchée pour la résidence principale).

Des propriétaires occupants sensibles aux factures

Mais si le neuf est rare et globalement cher, qu’est ce qui fait courir les acheteurs vers ce produit? La réponse est assez nette pour 2 arguments qui récoltent plus de 80% des suffrages: la garantie d’avoir un logement aux dernières normes environnementales et l’absence de travaux à réaliser lors de l’emménagement et pour plusieurs années. Viennent ensuite les frais de notaire réduits (pour 71,5% des sondés) et l’attrait de la garantie décennale (48%). «Toutes nos études montrent d’ailleurs que les propriétaires occupants sont au moins aussi sensibles à ces normes énergétiques que les investisseurs, souligne Corinne Jolly, présidente de PAP. C’est surtout le cas depuis la guerre en Ukraine.»