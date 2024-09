Logement étudiant : dans quelles villes françaises les loyers sont-ils les plus élevés ?

Sans surprise, c'est à Paris que les loyers des logements étudiants sont les plus élevés. (illustration) (Pixabay / Pignatta)

La rentrée universitaire approche. La plupart des étudiants ont déjà trouvé un logement. Mais certains cherchent encore et sont souvent contraints par des loyers très élevés. La dernière étude de Meilleurs Agents, relayée par Se Loger , propose de comparer le loyer d’un T1 dans les grandes villes étudiantes françaises.

Paris et ses loyers élevés

Sans surprise, c'est dans la capitale que les prix des logements étudiants sont les plus élevés. Le loyer atteint 36,2 euros du m² en moyenne. Pour un T1 de 20 m², cela représente un loyer de 724 euros par mois. Pour faire des économies, les étudiants peuvent se rabattre sur la proche banlieue. Mais pas à Levallois (35 euros/m²), Courbevoie (34,8 euros/m²) ou encore Vincennes (33,7 euros/m²) où les prix sont sensiblement les mêmes qu'à Paris.

Mieux vaut se tourner vers Suresnes (30,1 euros/m²), Nanterre (30,6 euros/m²), Colombes (30 euros/m²), Gennevilliers (27,1 euros/m²), Créteil (26,1 euros/m²), Saint-Denis (23,8 euros/m²), Aubervilliers (23,7 euros/m²) ou encore Villetaneuse (23,4 euros/m²). L'économie est de 256 euros par mois dans cette dernière commune de Seine-Saint-Denis.

Plus de 20 euros/m² dans de nombreuses villes

Hors Ile-de-France, les étudiants peuvent espérer trouver des prix plus abordables. Il faut débourser en moyenne 24,9 euros/m² mensuels à Nice pour un T1 (498 euros/mois). A Aix-en-Provence, le prix du mètre carré est de 23,8 euros (soit un loyer mensuel de 476 euros). C'est 3 euros de plus au mètre carré qu'à Marseille. A Annecy (22,7 euros/m²), Bordeaux (21,8 euros/m²), Montpellier (21,7 euros/m²), Lyon (21,3 euros/m²) et enfin Lille (20,4 euros/m²), le loyer dépasse aussi les 20 euros du m².

Rennes et Strasbourg n'ont pas encore franchi la barre des 20 euros (19,6 euros/m²). Tout comme Tours (18,4 euros/m²), Nancy (18,3 euros/m²), Caen (18,2 euros/m²) et Nantes (18,0 euros/m²) par exemple. Mais les mieux lotis sont ceux qui étudient à Saint-Etienne, Quimper ou encore Limoges, avec un loyer moyen qui dépasse à peine les 15 euros du m², soit environ 300 euros par mois pour un T1 de 20 m². A rendre jaloux les étudiants franciliens.