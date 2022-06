Logement étudiant : dans quelles villes est-il plus rentable d'acheter que de louer ?

Selon une récente étude publiée par la FNAIM, il peut être parfois plus intéressant financièrement d'acheter un logement étudiant plutôt que de le louer. (PIXABAY / nattanan23)

D’après une étude de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), publiée le 7 juin 2022, il est parfois plus intéressant d’acheter le logement étudiant qu’occupera son enfant pour ses études. Différents éléments sont à prendre en compte, comme la ville d’études ou encore la durée de la formation.

S’il est parfois plus intéressant d’acheter plutôt que de louer sa résidence principale, le même constat peut également être fait pour les logements étudiants, rapportent Les Echos . D’après une analyse publiée par la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) le 7 juin 2022, différents éléments sont à prendre en compte pour faire ce choix, comme la ville d’études, leur durée, ou encore la situation financière des parents.

Le facteur géographique

En comparant le loyer moyen d’un studio de 25 mètres carrés avec le coût mensuel moyen pour un bien similaire dans 30 villes étudiantes, il est ainsi apparu qu’il était plus intéressant de rembourser des mensualités dans quatre villes : Saint-Etienne (79 euros de différentiel), Limoges (50 euros de différentiel), Valenciennes (28 euros de différentiel) et Nancy (4 euros de différentiel).

L'étude révèle également que sur les 30 villes étudiantes comparées, il est plus intéressant d'acheter que de louer un 25 mètres carrés dans 15 communes si l'enfant occupe le logement pendant trois ans. S'il y reste cinq ans, cette part passe à 27 communes. À Strasbourg, Lyon et Paris, les trois villes étudiantes restantes, pour rentrer dans ses frais, il faudra compter sur une hausse des prix de l’immobilier ou encore louer le studio plus longtemps.

Loi Pinel, aides au logement

D’autres éléments peuvent aussi influer sur cette décision. Louer un studio à son enfant l’empêche par exemple de pouvoir toucher les différentes aides au logement. Les ménages fortement imposés peuvent à l’inverse louer un bien Pinel à leur enfant et profiter de ce dispositif défiscalisant.

À noter que l’étude de la FNAIM se fonde sur l’hypothèse d’un prêt sur 20 ans à 1,60%. Avec la prochaine hausse des taux prévue par la Banque centrale européenne, acheter pourrait donc bientôt s’avérer moins intéressant, bien que cette remontée des taux doive entraîner une baisse des prix de l’immobilier.