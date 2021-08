Locations immobilières : Attention aux fausses annonces et aux vols de données personnelles

Les fausses annonces de locations immobilières sont en hausse notamment sur Internet (illustration). (Pixabay / fancycrave1)

Les signalements de fausses offres de location ont augmenté de 17 % entre début 2020 et début 2021. Ces arnaques ont pour but d'extorquer de l'argent mais elles permettent aussi aux escrocs de se procurer des documents et informations personnels permettant ensuite de prendre une fausse identité et de tromper de nouvelles victimes.

Face à la recrudescence des fraudes visant les personnes à la recherche d'un logement à louer, le gouvernement pourrait lancer avant la fin de l'année un portail en ligne. Rattaché au site Internet Servicepublic.fr, il permettra de porter plainte contre les arnaqueurs, rapporte Le Parisien, mercredi 25 août. Les faits dénoncés seront repris dans un procès-verbal officiel dématérialisé sous 48 heures.

La crise sanitaire liée au coronavirus a en tout cas amplifié le phénomène des arnaques. Faute de touristes pour occuper leur logement sur une courte durée, de nombreux propriétaires ont proposé leur bien sur le marché de la location traditionnelle. Des personnes mal intentionnées ont alors pu multiplier les fausses offres de logement. Ce type de malversation permet aux fraudeurs de soutirer à la fois de l'argent et des informations confidentielles à leurs victimes.

Attention à l'usurpation d'identité

La tromperie consiste souvent à passer une annonce concernant un bien immobilier imaginaire à louer. Certains faux propriétaires demandent au locataire intéressé de verser de manière injustifiée une somme d'argent en guise de caution ou pour s'assurer de la sélection de son dossier. D'autres exigent l'envoi de documents officiels comportant des données personnelles. Les arnaqueurs peuvent ensuite utiliser les informations recueillies pour créer une fausse identité en ligne et abuser de la confiance de nouvelles cibles.

Les personnes tombées dans ce type de piège doivent immédiatement porter plainte, a expliqué auprès du quotidien francilien le major Marc Conraux, responsable du portail de Traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries (THESEE). L'objectif est de « se protéger contre toute éventuelle usurpation de son identité », a précisé celui qui est aussi en charge de la plateforme Info Escroqueries à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Entre les premiers trimestres 2020 et 2021, le nombre des signalements de ce type d'arnaque a augmenté de 17 % sur le portail Pharos.