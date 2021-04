Locations de vacances : Airbnb investit dans la création de nouvelles annonces en zone rurale

Cent euros seront reversés à un fonds d'aide pour chaque annonce de logement créée dans une zone rurale dénuée d'offre. (illustration) (Pixabay / TeroVesalainen)

Airbnb veut se développer dans les campagnes françaises. D'ici fin 2021, la plateforme de location veut pouvoir proposer 15 000 logements supplémentaires en zone rurale. Pour y parvenir, Airbnb a annoncé la création du fonds « Campagnes d'avenir », qui recevra 100 € à chaque fois qu'une nouvelle annonce se crée dans une zone rurale française.

En pleine crise sanitaire et économique liée au Covid-19, Airbnb poursuit tout de même son développement. Après avoir constaté un attrait spécifique pour la campagne française en 2020, la plateforme compte miser sur ce secteur. L'entreprise veut promouvoir la création de 15 000 logements supplémentaires en zone rurale d'ici fin 2021, révèle Le Parisien.

« Le tourisme tricolore se disperse »

Ce choix opéré par Airbnb fait suite à un double constat. Tout d'abord, l'intérêt croissant des vacanciers pour la campagne. Mais aussi le manque d'offres d'hébergements touristiques dans certaines zones rurales. Avec sa stratégie, Airbnb entend bien remédier à cela et supprimer ces « zones blanches ».

« Le tourisme tricolore [...] se disperse, explique Emmanuel Marill, PDG d'Airbnb France. Demain, le petit village de 300 habitants qui ne se situe ni à la montagne ni sur la côte, mais possède son charme, son histoire et son terroir, aura des hôtes qui proposeront leur ferme ou leur moulin. Et ces gens-là trouveront des voyageurs intéressés. »

Tout bénéfice pour les territoires

Pour atteindre cet objectif de 15 000 logements supplémentaires à la campagne, Airbnb a conclu un partenariat avec l'association des maires ruraux de France (AMRF). À chaque nouvelle annonce de location disponible en zone rurale, Airbnb s'engage à verser 100 € au fonds « Campagnes d'avenir », piloté par l'AMRF et destiné à « libérer le potentiel touristique de la France rurale ».

« Les territoires profiteront de cette dynamique, explique Michel Fournier, président de l'AMRF, au Parisien. Commerçants, artisans, producteurs en circuit court, tout l'écosystème local attend cette nouvelle clientèle de vacanciers, a priori plus jeunes et plus urbains. »