Locations Airbnb: pour faire la fête, vous devez désormais demander à votre propriétaire

Une soirée du Nouvel An organisée dans une maison louée sur Airbnb a dégénéré. La plateforme durcit sa réglementation.

Au départ, ce devait être une simple fête du Nouvel An mais elle a dégénéré. À Beaumont, petite commune de 2500 habitants de Haute-Savoie, 70 personnes étaient censées se retrouver dans une maison louée sur Airbnb par un groupe de Suisses pour fêter le passage à l'an 2020.

À l'arrivée, ce ne sont pas 70 mais 300 invités, âgés de 18 à 22 ans pour la plupart, qui ont investi les lieux, raconte Le Dauphine Libéré. Alertés par le bruit et inquiets d'un tel attroupement, les voisins ont alerté les gendarmes. Ces derniers sont intervenus pour mettre fin à un début de bagarre. Il y a deux mois, c'est une soirée d'Halloween, organisée dans une maison louée sur la plateforme en Californie, qui avait fini en bain de sang.

À l'époque, le patron d'Airbnb en personne, Brian Chesky avait annoncé l'interdiction des «party houses» et «redoubler d'efforts pour lutter contre les fêtes non autorisées».

Il y a quelques jours, le couperet est tombé: Airbnb interdit, à compter des vacances de Noël 2019, les fêtes non autorisées. Concrètement, à l'instar des sous-locations, les locataires devront obtenir l'accord de leur propriétaire pour organiser de telles festivités. Est concerné «tout événement que l'organisateur ouvre à quiconque souhaite y assister, comme les rassemblements annoncés sur les réseaux sociaux». À cela s'ajoutent les événements organisés dans les résidences où vivent plusieurs familles comme les condos (immeuble en copropriété, très en vogue dans les pays anglo-saxons).

Airbnb va également mettre en place des lignes directes pour que les voisins et les agents municipaux puissent la contacter en cas de problème. «Des dizaines d'agents spécialement formés seront dédiées à ces tâches et pourront intervenir rapidement en ligne et par téléphone en cas d'urgence signalée par le voisinage», explique la plateforme.

Enfin, Airbnb rappelle aux propriétaires qu'il est indispensable de préciser dans leur règlement intérieur que l'organisation d'une soirée doit être soumise à leur accord. S'ils n'ont pas rempli cette obligation, les hôtes pourront être rappelés à l'ordre. «Si les modifications sont insuffisantes ou si les plaintes persistantes, leur compte pourra être suspendu ou supprimé», précise Airbnb. Des changements qui ne sont pas toujours suivis d'effets: un propriétaire, qui a l'habitude de mettre en location son appartement sur Airbnb, s'est plaint que son appartement soit souvent «utilisé pour organiser des soirées sans mon autorisation ». Et ce, bien qu'il l'interdise dans son annonce.