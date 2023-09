Locations Airbnb: Bruno Le Maire va raboter un avantage fiscal

Pour résoudre la crise du marché locatif, le locataire de Bercy a annoncé une baisse de l’abattement sur les logements «classés».

La fiscalité des locations meublées de type Airbnb fait souvent polémique. Beaucoup d’élus, de villes touristiques notamment, dénoncent le fait qu’elle est plus avantageuse que la location plus classique. De quoi inciter de plus en plus de propriétaires à mettre en location leur logement à des touristes - une opération plus rentable pour eux - plutôt qu’à des ménages qui l’occuperaient à l’année. Depuis quelques mois, le gouvernement a annoncé qu’il allait s’attaquer à ce sujet ô combien sensible, pour tenter de résoudre la crise du logement locatif . L’ancien ministre du Logement Olivier Klein avait notamment déclaré en mai dernier vouloir que « la fiscalité des revenus locatifs ne favorise pas les locations saisonnières (courte durée) au détriment des locations de longue durée. » Mais, à la surprise générale, l’exécutif, par la voix de Bruno Le Maire , ministre de l’Économie et des finances, a préféré raboter l’avantage fiscal particulièrement attrayant des biens classés.

L’abattement baisse de 71% à 50%

Actuellement, ces biens classés bénéficient d’un abattement de 71% sur les revenus locatifs. Cette niche fiscale est d’autant plus avantageuse que le seuil maximal de revenus locatifs est fixé à 188.700 euros par an. Un atout que le gouvernement veut réduire pour limiter l’attractivité fiscale des locations touristiques pour répondre aux appels récurrents des élus . Ainsi, l’exécutif envisage d’abaisser l’abattement des biens classés à 50% pour « décongestionner le marché locatif classique, grippé, notamment par l’explosion de ce nouveau type de biens. » Et ainsi l’aligner sur celui pour les logements non classés.

Que sont ces biens classés? Il s’agit notamment des gîtes ruraux, des chambres d’hôtes ou encore des appartements «étoilés» . Ils seraient au nombre d’environ 100.000, selon Bruno Le Maire. « C’est énorme! Il s’agit d’une incitation à ne pas mettre son logement à la location, puisque vous pouvez gagner autant d’argent en trois mois qu’en une année », dénonce le ministre de l’Économie et des finances dans Le Parisien .

Lorsque cette mesure défendue par Bruno Le Maire sera validée, tous les abattements seront alignés, sauf celui des locations vides qui est moins intéressant. Il s’élève en effet à 30% sur les revenus locatifs (dans le cadre du régime micro-foncier pour des revenus inférieurs à 15.000 euros par an).