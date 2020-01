Locations à Paris : Le IXe arrondissement attire le plus de prétendants

Le IXe arrondissement de Paris est le secteur de la capitale où les prétendants à la location sont le plus en concurrence. En moyenne, un appartement reçoit cinq dossiers par jour selon Flatlooker, une agence de gestion locative en ligne. A l'inverse, la tension locative est plus faible dans les XVe et Ve arrondissements.

Dans certains arrondissements parisiens, la concurrence est rude pour louer un logement. C'est surtout le cas dans le IXe, selon une étude de Flatlooker, relayée par BFM TV ce mercredi 22 janvier.

L'agence de gestion locative en ligne a comptabilisé dans la capitale le nombre de candidatures par logement et le nombre d'appels à la suite du dépôt d'une annonce. En moyenne, un appartement reçoit 3,3 dossiers chaque jour. Mais pour ceux proposés dans le IXe arrondissement, le chiffre grimpe à 5 dossiers et 3,8 appels quotidiens.

Les XIe et XIIe également plébiscités

Les autres arrondissements plébiscités par les aspirants locataires sont le XIe avec 4,7 candidatures et 3,7 appels par jour, et le XIIe avec 4,6 candidatures journalières en moyenne et 3,8 appels. Suivent le Xe et le XIIIe arrondissement (4,4 et 4,2 candidatures par logement).

A l'inverse, dans les XVe et Ve arrondissements, où la tension locative est faible, on observe très peu de demandes (1,9 et 2 dossiers en moyenne).

Les meublés plus demandés

En dehors de la capitale, la tension locative est palpable dans le Val-de-Marne où 2,8 dossiers sont déposés en moyenne par logement chaque jour, selon Flatlooker. En Seine-Saint-Denis, la moyenne s'élève à 2,3 dossiers. C'est dans les Hauts-de-Seine que la concurrence est moins rude avec 2,2 demandes par appartement.

A noter également : les prétendants à la location recherchent davantage des meublés à Paris. Ainsi, 3,4 dossiers sont déposés en moyenne chaque jour pour ce type de logement contre 2,7 candidatures pour les logements vides.