LLD : ce contrat de location qui risque de vous coûter (très) cher

Avec des loyers faibles, les contrats de LLD peuvent sembler intéressants au premier abord (Crédit photo: © naka - stock.adobe.com)

Avec un coût global parfois prohibitif et des risques de surendettement, la location longue durée (LLD) vient d'être épinglée par la Cour des comptes. La LLD est-elle véritablement un traquenard ?

Par MoneyVox,

Louer au lieu d'acheter ? Cette tendance gagne de l'ampleur depuis plusieurs années et s'étend désormais en dehors du secteur de l'automobile. Smartphone, téléviseur, mobilier... la plupart des objets du quotidien peuvent faire l'objet d'une location longue durée. Avec des loyers faibles, les contrats de LLD peuvent sembler intéressants au premier abord. Mais mieux vaut y regarder à deux fois avant de choisir cette solution de financement. Quels sont les pièges dissimulés ? Réponses.

Qu'est-ce qu'une Location Longue Durée, ou LLD ?

La location longue durée est un contrat conclu entre un distributeur et un consommateur. Celui-ci s'engage à payer un loyer déterminé pendant un nombre de mois ou d'années défini. À la fin de la LLD, le client restitue impérativement l'objet loué. Ceci le distingue de la LOA, aussi appelée location avec option d'achat ou leasing, où le consommateur conserve la possibilité de devenir propriétaire du bien en fin de contrat moyennant le paiement de l'option d'achat.

Juridiquement, la LLD est un contrat de location, et non un crédit à la consommation comme l'est une LOA. Cette nuance a une grande importance. En effet, la réglementation est beaucoup plus souple pour une location que pour un emprunt, et la protection des consommateurs est bien moindre. De quoi laisser des marges de manœuvres importantes aux entreprises qui y ont recours... qui, bien souvent, ne sont pas à l'avantage de leurs clients.

Location Longue Durée : 4 inconvénients et risques d'une LLD

« Accessible à tous les clients sans vérification de leur solvabilité, la location longue durée peut être un engagement très contraignant sur plusieurs années, pour un intérêt économique discutable et avec une information préalable insuffisante » : la Cour des comptes dresse un portrait peu flatteur de la LLD dans une récente enquête.

Avec des loyers faibles, la LLD peut apparaître comme une option intéressante pour se munir d'un nouveau téléphone portable ou d'une nouvelle télévision. Pourtant, en fin de contrat, l'utilisateur ne devient pas propriétaire de l'objet loué : impossible de le conserver plus longtemps ou de le revendre. La Cour des comptes révèle que le prix réel d'une telle formule dépasse très souvent celui d'un crédit à la consommation. Un surcoût qui est parfois de l'ordre 50%, voire 100%, constate les magistrats.

Mais ce n'est pas le seul reproche qu'ils dressent. La LLD étant un contrat de location, les magasins ne sont pas tenus de vérifier la solvabilité de leurs clients. Ici, aucune nécessité de calculer un taux d'endettement ou un reste à vivre. Une souscription allégée qui peut engendrer des difficultés financières pour les ménages n'étant pas en capacité d'assumer le paiement du loyer chaque mois.



Par ailleurs, lorsqu'on souscrit un crédit à la consommation, la loi permet de le rembourser par anticipation à tout moment. Pour une LLD, il en va différemment. N'étant pas soumise à ces dispositions réglementaires, sa résiliation peut varier d'un distributeur à un autre, constate la Cour des comptes. En règle générale, le client peut annuler son contrat, mais doit s'acquitter de l'intégralité des loyers dus jusqu'au terme initialement prévu. De quoi refroidir la majorité des consommateurs.

Autre critique de la Cour : dans la majorité des cas, les clients qui envisagent de souscrire un contrat de LLD n'ont pas de point de comparaison avec une LOA ou un prêt personnel. En effet, les magasins ne mettent pas en perspective les loyers ou les mensualités ainsi que le coût final de chaque solution. Dès lors, impossible de prendre une décision éclairée.