Livret A : que va vous rapporter le doublement du taux d'intérêt ?

54% des foyers français disposent de moins de 1 500 euros sur leur Livret A. Photo d'illustration. (Geralt / Pixabay)

Le taux du Livret A va passer de 1 à 2% au 1er août 2022 afin de suivre l’inflation. Cependant, cette seconde revalorisation du Livret A depuis début 2022 ne permet toujours pas de compenser pleinement l'effet de la hausse des prix. Le rendement net reste négatif.

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a accepté la proposition de revalorisation du Livret A qu’avait soumise François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, le 13 juillet. En conséquence, le taux du Livret A va passer de 1 à 2% au 1 er août afin de s'adapter à la progression de l’inflation, rapporte Actu.fr .

4 millions de Livrets A remplis

Les Français possèdent en moyenne 5 500 euros sur leur Livret A d’après le dernier rapport de l'Observatoire de l'épargne réglementée . Les intérêts annuels moyens touchés par les ménages vont donc doubler et passer de 55 à 110 euros. 4 millions de ces livrets d'épargne, soit 7% du nombre total, sont cependant remplis jusqu’au plafond, fixé à 22 950 euros. Pour leurs titulaires, le gain annuel va passer de 229,5 à 459 euros. 54% des foyers ont quant à eux une épargne inférieure à 1 500 euros déposée sur leur Livret A.

Pour rappel, le taux du Livret A est recalculé automatiquement deux fois par an. Cette réévaluation prend en compte le taux d’inflation des six derniers mois et la moyenne des taux interbancaires, qui sont les taux utilisés par les banques pour s’échanger de l’argent.

Un rendement quadruplé en un an

Au total, sur les 12 derniers mois, le taux du Livret A a ainsi été multiplié par quatre, passant de 0,5% pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 à 2%. Cette revalorisation reste cependant inférieure à l’inflation. D’après le dernier rapport de l’INSEE , les prix à la consommation ont en effet augmenté de 5,8% en un an. Le rendement net va donc rester négatif, à un niveau équivalent à celui constaté dans les années 1980.