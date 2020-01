Livret A, péages, électricité... Tout ce qui change à partir du 1er février (Crédits photo : Wikimedia Commons - Raimond Spekking )

Voici les changements attendus pour le deuxième mois de l'année.

Hausse des prix de l'électricité

Les tarifs réglementés d'électricité, soit les tarifs bleus résidentiels et ceux applicables aux petits professionnels, augmentent de 2,4% en février 2020. Cette hausse représente une augmentation de l'ordre de 21 euros par an pour la facture moyenne d'un consommateur résidentiel, selon la Commission de régulation de l'électricité (CRE) et le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Baisse des tarifs réglementés du gaz

Les tarifs réglementés hors taxe appliqués par Engie baissent de 3,3% par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er janvier 2020. Dans le détail, la baisse est de 0,9% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3,5% pour ceux qui se chauffent au gaz et de 2% pour ceux qui ont un double usage (cuisson et eau chaude). Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz d'Engie ont baissé de 14,7% au total.

Nouveaux tarifs des courses de taxi

À compter du 1er février, le tarif minimum d'une course de taxi passe à 7,30 euros pour tous les taxis (parisiens et non parisiens), soit une hausse de 20 centimes. Les tarifs sont désormais plafonnés à 4,18 euros pour la prise en charge, à 1,12 euro pour celui du kilomètre parcouru, et à 37,46 euros pour le prix horaire concernant la période d'attente (en cas de réservation par le client) ou de marche lente. Pour les taxis parisiens, les suppléments pour réservation restent similaires à l'an dernier: 4 euros en cas de réservation immédiate et 7 euros en cas de réservation à l'avance. Pour toutes les courses des taxis parisiens, seul un supplément «passager» de 4 euros pourra être appliqué à partir d'une cinquième personne transportée. La hausse des tarifs concerne également les courses en lien avec les aéroports de Paris Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Nice Côte d'Azur et Toulouse Blagnac.

Le taux du livret A abaissé à 0,5%

Le taux de rémunération du livret A est abaissé au niveau plancher de 0,5%, comme l'a annoncé le 16 janvier le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire. Les taux réglementés d'autres livrets d'épargne seront aussi modifiés. C'est le cas du taux du livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui passe à 0,50%, et du taux du livret d'épargne populaire (LEP), qui passe à 1%.

Augmentation des tarifs des péages

Les tarifs des péages augmentent de 0,85% au 1er février,. Le secrétaire d'État chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari avait annoncé une hausse attendue de 1 à 1,5% en novembre, mais n'avait pas pris en compte le recul de l'inflation, qui impacte les prix. Dans le détail, le réseau Cofiroute (Vinci Autoroutes) verra ses tarifs augmenter de 0,71%, tandis que les tarifs du réseau Area (Eiffage) augmenteront de 1,07%. Ces hausses rattrapent un gel tarifaire décidé en 2015, et doivent financer la construction d'échangeurs et la réalisation de travaux environnementaux.

Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne

Le Royaume-Uni sort officiellement de l'Union européenne le 31 janvier à 23h, heure de Londres, et donc minuit, heure de Paris. Concrètement, peu de choses changent au 1er février. À partir de cette date, le pays entre en «période transitoire», qui durera a priori jusqu'à la fin de l'année 2020. Durant cette période, les règles de l'Union européenne continueront à s'appliquer au Royaume-Uni.