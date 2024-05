Opération Prime Time en cours sur Maat Pharma

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lyon,France, 14 mai 2024,18h00 CET – MaaTPharma(EURONEXT: MAAT - la «Société»), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM(MET)1visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers,annonce aujourd'hui le lancement d'une offre d'approximativement 18 millions d'euros, comprenant une offre réservée d'actions ordinaires nouvelles à des catégories d'investisseurs et une offre au public d'actions ordinaires nouvelles à des investisseurs de détail (via la plateforme PrimaryBid) (l' « Offre Primaire »), et une cession d'actions existantes pour un montant de 1 million d'euros, à un prix de 8 euros par action (le « Prix de l'Offre »).

MaaT Pharma utilisera le produit net de l'Offre Primaire pour financer la poursuite du développement de ses Microbiome Ecosystem TherapiesTM incluant :

l'achèvement de l'essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 en Europe, y compris les résultats principaux /critère d'évaluation principal attendus pour le milieu du quatrième trimestre 2024;

affiner le développement de la pipeline, comprenant l'initiation des activités de l'essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 aux États-Unis, et l'extension de l'essai clinique de phase 2b avec MaaT033 à travers l'Europe; et

les besoins en fonds de roulement et les besoins généraux, y compris le remboursement des dettes courantes.

Dans le cadre de l'Offre Globale, la Société bénéficie du soutien long terme de ses actionnaires historiques Bpifrance Investissement, Biocodex and Seventure Partners qui se sont engagés à souscrire pour un montant total de 14,3 millions d'euros dans l'Offre Globale, sous réserve que l'Offre Réservée représente au moins 17 millions d'euros.

Hors produit de l'Offre Réservée, sur la base des dépenses prévues, du solde net de trésorerie au 31 mars 2024 de 18,2 millions d'euros (non audité), la Société estime qu'elle sera en mesure de financer ses activités jusqu'à fin septembre 2024. Sur cette même base et en prenant compte du produit de l'Offre Réservée d'au moins 17 millions d'euros, la Société estime qu'elle sera en mesure de financer ses activités jusqu'au début du premier trimestre 2025. La Société est également engagée dans des discussions en vue de financer ses activités au-delà du début du premier trimestre 2025 par des nouvelles solutions de financements dilutifs et/ou non-dilutifs, et reste confiante dans l'extension de sa trésorerie pour faire face à ses obligations financières au cours des 12 prochains mois. La Société annonce en parallèle un chiffre d'affaires de 0,8 million d'euros pour le premier trimestre de 2024, contre 0,7 million d'euros pour la même période en 2023, généré par le Programme d'Accès Compassionnel pour MaaT013 en Europe.

Concomitamment à l'Offre Primaire, certains fonds gérés par Seventure Partners (ensemble, l' « Actionnaire Cédant ») cédera un maximum de 125,000 actions, représentant un montant maximum de 1 million d'euros (l' « Offre Secondaire » et ensemble avec l'Offre Primaire, l' « Offre Globale »). Ces fonds sont actuellement en période de désinvestissement et vendent progressivement les actions qu'ils détiennent dans la Société, pour autant Seventure Partners continuera de soutenir le développement et la croissance de la Société et s'est engagé à participer à l'Offre Réservée à travers d'autres fonds.

