Livret A, péages, électricité, levée des restrictions... Ce qui change en février

Chaque mois apporte son lot de changements, et février n'échappe pas à la règle.

Hausse du taux du livret A, des prix de l'électricité et des péages... De nombreux changements vont impacter le pouvoir d'achat dès mardi 1er février. Le mois sera aussi marqué par la levée progressive des restrictions sanitaires.

• Hausse du taux du livret A

Pour pallier l’inflation, le taux d’intérêt du livret A est doublé à partir du 1er février, de 0,5% à 1% , a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire le 14 janvier.

Le livret développement durable et solidaire (LDDS) va lui aussi bénéficier d'une revalorisation, alignée sur celle du livret A, atteignant 1%. Destiné aux plus modestes, le Livret d'épargne populaire (LEP) passe, lui, à 2,2% d'intérêt, contre 1% jusqu'à présent.

• Hausse de 4% du prix de l'électricité

Face à la flambée historique des prix du gaz et de l'électricité en Europe en 2021, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé en septembre qu'il limiterait à 4% l'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité le 1er février 2022.

La mesure "évite une hausse de 35,4% au 1er février 2022", toutes taxes comprises, pour les particuliers , assure le ministère de la Transition écologique. La Commission de régulation de l'électricité (CRE) avait calculé que la hausse aurait été de 44,5% hors taxes pour les particuliers.

Le tarif du gaz, lui, restera gelé à son niveau du 1er octobre 2021 et ce, également pour l’ensemble de l’année.

• Levée progressive des restrictions sanitaires

À partir du 2 février, les jauges mises en place depuis le 3 janvier - 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur - seront levées dans les lieux culturels et sportifs recevant du public, le télétravail ne sera plus obligatoire mais recommandé, et le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire non plus.

À compter du 16 février, les discothèques pourront rouvrir et les concerts debout pourront avoir lieu et il sera de nouveau possible de consommer dans les transports, cinémas et stades, ainsi que debout dans les bars ou au comptoir.

• Le prix des péages en hausse de 2% en moyenne

Les contrats très stricts liant les sociétés d'autoroutes à l'État prévoient une augmentation automatique des tarifs des péages tous les ans au 1er février, en fonction notamment de l'inflation et des chantiers entrepris sur le réseau. Cette, année les tarifs augmenteront d'environ 2%, après une augmentation de 0,44% début 2021.

Dans le détail, pour les voitures (véhicule de classe 1), les tarifs augmentent de 1,89% sur le réseau Cofiroute, 2,19% sur ASF, 1,91% sur Sanef ou encore 2,05% sur APRR.

• Versement de l'indemnité inflation pour les retraités

Mise en place en décembre pour compenser la hausse généralisée des prix, l'indemnité inflation de 100 euros concerne 38 millions de Français touchant moins de 2.000 euros net par mois. Après les salariés en décembre, les bénéficiaires de minima sociaux en janvier, c'est désormais au tour des retraités en février.

• Fin du plafond à 38 euros des tickets restaurants

Destinée à soutenir les restaurateurs durement touchés par la crise du Covid-19, la mesure permettant d'augmenter le plafond journalier des tickets-restaurants de 19 à 38 euros prend fin le 28 février 2022. Jusqu'à cette date, les tickets-restaurants restent utilisables le week-end et jours fériés dans les restaurants ou pour les livraisons.

Par ailleurs, les tickets-restaurants 2021 ne seront plus utilisables le 28 février. Les salariés auront cependant l'occasion de les échanger avec des titres 2022 auprès de leur employeur.

• Le prix du tabac en légère hausse

Les Douanes françaises ont confirmé une légère augmentation des prix du tabac dès le 1er février. Quelques marques augmentent légèrement leurs tarifs comme le paquet de Gauloises Blondes bleues qui passe de 9,90 euros à 10 euros, ou le pot de tabac à rouler Austin Red qui sera lui augmenté de 20 centimes.

• Fin de la vente d'autotests dans les supermarchés

La vente d'autotests pour dépister le Covid-19 est autorisée hors pharmacies "à titre exceptionnel" depuis le 28 décembre. Cette dérogation accordée se terminer le 31 janvier, mais elle a finalement été prolongée jusqu'au 15 février.

• Violences conjugales : renforcement des règles pour mieux protéger les victimes

Les autorités devront systématiquement avertir les victimes de violences conjugales de la sortie de prison de leur conjoint violent , selon un nouveau décret du gouvernement qui entre en vigueur mardi.

Selon le décret, pris le 24 décembre, l'autorité judiciaire doit aviser la victime de la sortie de détention du conjoint violent, qu'il soit en attente de jugement ou déjà condamné.

Elle doit aussi "prévoir expressément" de "s'interroger sur la nécessité" de mesures de surveillance pour le conjoint et de protection pour la victime.

Parmi les mesures envisagées dans le décret, dont les modalités pratiques devraient être précisées courant février : interdiction d'entrer en contact ou de paraître en certains lieux, pouvant aller - pour s'en assurer - jusqu'à l'octroi pour la victime d'un "téléphone grave danger" (dispositif permettant de solliciter d'urgence l'intervention des forces de l'ordre), ou au prononcé d'une mesure de bracelet anti-rapprochement pour l'agresseur. Il s'agit également d'"éviter toute rupture de la surveillance", par exemple entre un contrôle judiciaire et une incarcération.

L'autorité judiciaire devra aussi s'assurer que le bracelet anti-rapprochement, retiré à un homme en cas d'incarcération, soit bien reposé en cas de permission de sortie ou au moment de sa libération si la mesure est toujours en cours.

• Les "bébés box" distribuées à la maternité

Les parents de nouveau-nés recevront à partir de mardi des "bébé box" à la maternité, qui contiendra une turbulette, qui permettra d'expliquer comment coucher le bébé pour éviter tout accident comme la mort subite du nourrisson.

Un album permettra de sensibiliser les parents à l'importance de l'éveil artistique et culturel du nourrisson, des interactions avec les parents, de les encourager à lire à leur enfant sans attendre qu'il aille à l'école.

Un savon permettra de promouvoir les produits naturels et d'alerter sur les perturbateurs endocriniens et produits chimiques, quand un produit hydratant permettra de rappeler à la mère qu'elle doit prendre soin d'elle et ne pas s'oublier.

Plutôt qu'un boîte, il s'agira d'un sac en bandoulière. Pour le gouvernement, il s'agit d’une "invitation à sortir, à ne pas s'oublier en tant que parent, à aller faire du sport ou des activités à l'extérieur".

180.000 box seront dans un premier temps distribuées dans les maternités des communes ayant des quartiers prioritaires et les communes de revitalisation rurale. Le dispositif sera évalué à l'été avant d'être sans doute étendu à l'ensemble du territoire.

La "bébé box" figure parmi les initiatives pour sensibiliser les parents à l'importance des 1.000 jours allant du début de la grossesse aux deux ans de l'enfant , avec une appli et un site.