Immobilier : le premier immeuble coopératif de Paris est enfin habité

La toute première coopérative d'habitation parisienne se situe dans le XXe arrondissement. (Dan Novac / Pixabay)

Il y a un peu plus d'un mois était officiellement inaugurée Utop, la toute première coopérative d'habitation à Paris. Situé dans le XXe arrondissement de la capitale, cet immeuble de logements sociaux de sept étages accueille 17 appartements, pour 19 adultes et 22 enfants, rapporte Le Parisien .

Jusqu'à 874 euros pour 72 m²

Acheté et géré en coopérative, Utop fonctionne selon le cahier des charges de la loi Alur de 2014. Les résidents ne sont pas propriétaires de leur logement, mais d’un droit de jouissance s'étendant sur 60 ans.

Les loyers vont de 425 euros pour un 32 m² à 874 euros pour un 72 m², hors charges. À titre d'exemple, le couple interrogé par nos confrères paie environ 950 euros de loyer, charges comprises, pour un 3 pièces, auquel s'ajoutent les espaces communs : une buanderie, un toit terrasse, un local à vélo et une salle de réunion.

Un plafond de ressources à ne pas dépasser

A l'origine d'Utop, un appel à projet lancé par la mairie de Paris en 2014, visant à créer des habitats participatifs dans les XIXe et XXe arrondissements. La coopérative HLM Coopimmo a acheté et remis en état le terrain, financé un emprunt sur 60 ans et accordé un bail à construction aux habitants. La redevance revient à 13 euros le m², contre 25 en moyenne dans le privé. « L’objectif numéro un, ce n’était pas tant de faire une bonne affaire que de créer un verrou pour lutter contre la spéculation immobilière » , explique l'un des habitants.

Le modèle des coopératives est en pleine expansion en France. D'après la Fédération française des coopératives d’habitants, il en existe déjà une trentaine habitées dans l'hexagone et plus de 90 en projet. Les logements sont réservés aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond d'un logement social, avec des revenus allant du RSA à 2 000 euros net.