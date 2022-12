Livret A, LEP, LDDS : les taux d’intérêt attendus pour 2023

Le taux du LEP pourrait atteindre 6,1 %, un taux jamais vu depuis 1985. (loufre / Pixabay)

Liés à l'inflation et à la moyenne des taux interbancaires, les rendements du Livret A, du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et du Livret d’épargne populaire (LEP) vont augmenter au 1er février 2023. Ils pourraient gagner respectivement plus d'1 % et 1,5 %.

Les taux du Livret A, du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et du Livret d’épargne populaire (LEP) vont augmenter au 1er février 2023. Cela fera la troisième augmentation successive après une première en février 2022 et une autre en août, rapporte Capital . Le Livret A est passé de 0,5 %, ce qui était son plus bas niveau historique, à 1 %, puis à 2 %. Nettement plus avantageux, le LEP est passé de 1 % à 2,2 % puis à 4,6 %. Mais tout cela reste une légère compensation par rapport à l'inflation.

Inflation et taux interbancaires à prendre en compte

Les taux n'ont pas encore été communiqués mais en considérant l’inflation provisoire pour le mois de novembre communiquée par l’Insee, il est possible d’anticiper les futurs taux. En effet, la rémunération du Livret A est liée aux éventuelles hausses de prix à la consommation. C'est la moyenne de l’inflation annuelle hors tabac des six derniers mois qui est ainsi prise en compte.

En se basant sur l'inflation de ces derniers mois, soit 6,2 % en juillet, 6 % en août, 5,7 % en septembre puis 6,3 % en octobre et 6,2 % en novembre, on peut établir une moyenne à 6,08 %. Il faut aussi prendre en compte la moyenne des taux interbancaires (€STR) sur la même période allant de juillet à décembre qui s'établit à la date du 2 décembre à 0,36 %. Mais cette moyenne pourrait atteindre environ 0,50 % sur la période, selon nos confrères.

Un taux de 6,1 % pour le LEP ?

En arrondissant l'inflation des six derniers mois à 6,10 % et en faisant une moyenne avec le taux €STR, on obtient un taux de 3,3 % au 1er février 2023 contre 2,2 % actuellement. Ce serait le plus haut taux depuis plus de 13 ans.

Le taux du LEP est quant à lui basé sur celui du Livret A relevé d’un demi-point ou bien à l’inflation si elle lui est supérieure. Le taux du LEP pourrait atteindre 6,1 %, un taux jamais vu depuis 1985.