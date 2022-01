Livret A, LDDS, LEP, PEL, CEL : quels sont les taux qui augmentent le 1er février ?

Crédit photo : Fotolia

Conséquence de la récente reprise de l'inflation, le taux du livret A va être rehaussé le 1er février prochain. Livret A, LDDS, LEP, PEL, CEL : quels sont les taux d'épargne règlementés qui augmentent et ceux qui restent bloqués ?

Le livret A et le LDDS

Bruno Le Maire l'a annoncé le 14 janvier : le 1er février 2022, le taux du Livret A va être relevé de 0,50 % à 1,00 %. Une revalorisation inédite depuis 11 ans. La décrue avait été amorcée en en août 2011 : le taux du livret A était alors de 2,25 %, puis il avait chuté progressivement jusqu'à atteindre 0,50 % en février 2020, restant inchangé depuis.

Cette augmentation est la conséquence de la récente reprise de l'inflation qui s'est établie à 1,60 % sur l'année 2021 selon l'Insee. En effet, le taux de rendement du Livret A est réglementé : il correspond à la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche. Il ne peut pas être inférieur au taux plancher de 0,50 %. Le gouvernement a toutefois la possibilité d'augmenter le taux s'il juge que les circonstances nécessitent de préserver le pouvoir d'achat des épargnants. Il prend sa décision après consultation du gouverneur de la Banque de France.

Si les 55 millions de Français détenteurs d'un Livret A apprécieront le doublement de sa rémunération, il n'en reste pas moins que son rendement reste inférieur à l'inflation. Son rendement réel (déduction faite de l'inflation) reste donc négatif.

Le livret de développement durable et solidaire (LDDS) bénéficie également du coup de pouce du gouvernement et sera lui aussi rehaussé à 1,00 %.

Le LEP

Le taux du LEP (livret d'épargne populaire) est égal au taux du Livret A, augmenté d'une majoration. La rémunération du LEP sera également revue à la hausse le 1er février prochain et passera de 1,00 % à 2,20 %.

Le LEP s'adresse aux Français dont les ressources sont limitées : son ouverture est conditionnée à un plafond de ressources. Il est plafonné 7.700 euros.

Le PEL

Contrairement aux livrets règlementés (Livret A, LDDS et LEP), le taux du PEL ne sera pas rehaussé en février prochain.

Le taux du PEL est fixé à l'ouverture de celui-ci et vaut pour toute sa durée de vie. Par exemple, les PEL ouverts entre le 01/02/2015 au 31/01/2016 sont rémunérés 2,00 % et ceux ouverts à partir du 01/08/2016 à 1,00 %.

S'agissant des « nouveaux » PEL, le taux est calculé une fois par an et le nouveau taux est applicable le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er janvier. Par ailleurs, la rémunération du PEL est déterminée par une formule de calcul qui ne dépend pas de l'inflation et il ne peut pas être inférieur à 1,00 %. Le dernier calcul aboutissait à un taux de 0,25 %. Le taux du PEL est donc resté inchangé, à 1,00 % au 1er janvier 2022. Il n'y aura donc pas de révision du taux du PEL avant la prochaine mise à jour, prévue en janvier 2023.

Le CEL

Le taux du CEL (compte épargne logement) est égal à 2/3 de celui du Livret A, arrondi au ¼ de point le plus proche. Le taux du CEL sera donc lui aussi revu à la hausse le 1e février 2022 et passera de 0,25 % à 0,75 %.