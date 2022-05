Livret A, LDDS : la rémunération pourrait doubler !

L'encours global du Livret A et du LDDS atteint un niveau record. (© Adobestock)

Avec l’accélération de la hausse des prix en France (+4,8% en avril, en rythme annuel, selon l’Insee), la question de la rémunération des livrets réglementés, fixée à 1% depuis le 1er février 2022, se pose avec acuité.

Le Livret A et son frère cadet, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), ne connaissent donc pas la crise. Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte nette cumulée s’élève en effet à 16,25 milliards d’euros, selon les chiffres dévoilés par la Caisse des dépôts et consignations.

Dès lors, l’encours global, tous guichets confondus, s’établit à 486 milliards d’euros, dont 357 milliards pour le seul Livret A, soit un doublement en 13 ans.

Certes, la collecte se ralentit quelque peu (6,8 milliards en janvier, 3,5 en février, 3,7 en mars, 2,3 en avril). Mais le mouvement pourrait repartir de plus belle à la faveur d’un geste du ministère de l’Economie et des Finances sur la rémunération.

Un arrêté du 27 janvier 2009 a porté les dates de révision possibles du taux du Livret A de deux à quatre, en ajoutant aux échéances historiques (1er février, 1er août) le 1er mai et le 1er novembre.

Révision possible à la mi-juillet

Le 1er mai étant passé, la prochaine date de révision est fixée au 1er août 2022 avec une décision de Bercy à la mi-juillet sur la base d’une proposition de la Banque de France.

Or, depuis le 1er février 2020, la formule de calcul utilisée par la banque centrale a été révisée, afin de réduire le coût de financement des logements sociaux.

Le taux du Livret A est désormais égal à la moyenne