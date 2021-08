Livraison d'une tour de bureaux de 130 mètres à Lyon Part-Dieu par la foncière Covivio

Covivio a récemment livré la tour de bureaux Silex2 à Lyon, second marché immobilier tertiaire français. Cet actif comporte 23 étages pour 130 mètres de hauteur et plus de 30.000 m2 de surface utile, au cœur du quartier d'affaires de Lyon Part-Dieu. Cette tour dont la construction aura duré 3 ans reprend en partie la structure de l'ancienne tour EDF située sur la parcelle. Silex2 est dorénavant la 3ème tour la plus haute de Lyon après Incity et Part-Dieu.

La tour Silex2 signe la fin du programme de rénovation urbaine démarré par Covivio dans ce secteur de Lyon en 2014 avec l'immeuble Silex1 (environ 10.000 m2 de bureaux répartis sur 8 étages) livré en 2017 et aujourd'hui loué à 100% en multi-locataires. Silex2 a pour sa part déjà attiré plusieurs locataires prestigieux, dont le géant de la chimie Solvay qui a signé il y a deux ans un bail de 9 ans ferme pour 9000 m2 sur huit niveaux. Plus récemment, c'est ArchiMed -société d'investissement spécialisée dans le domaine de la santé- qui a pris à bail une surface de 2300 m2 dans la tour. D'autre part, Silex2 ouvre sur 5800 m2 une offre « Wellio », la déclinaison du flex office par Covivio, au cours du second semestre 2021.

« Les nombreux atouts [de Silex2] ont déjà séduit plusieurs utilisateurs, dont ArchiMed avec qui Covivio vient de signer un accord locatif portant sur un bail de neuf ans ferme. Les équipes d'ArchiMed s'installeront au sein de trois étages élevés du projet (R+ 20, R+22 et R+23) sur une surface totale de 2 300 m2. Avec cette signature, Silex2 affiche aujourd'hui un taux d'occupation de 64 %, Solvay et Orsys ayant déjà fait le choix de Silex2. Plusieurs discussions sont en cours sur le solde des surfaces », précise la foncière dans son communiqué de presse.

Silex2 a été signée par les cabinets d'architectes Ma Architectes et Arte Charpentier. Cette réalisation reflète l'engagement RSE de la foncière cotée avec une forte emprise des espaces verts, notamment 1700 m2 de terrasses végétalisées qui font la part belle à l'agriculture urbaine. Silex2 bénéficie des certifications environnementales HQE et Breeam niveau Excellent, et ambitionne d'obtenir la labellisation R2S (Ready-2-Services) qui concerne l'offre de services et de connectivité à destination des utilisateurs.

« Silex2, c'est un ambitieux projet de régénération urbaine. A partir de l'ancienne tour EDF, on a redéveloppé 30.000 m2 de bureaux avec l'ambition de garder le bâtiment existant et en adjoignant une nouvelle tour, totalement autonome sur sa structure. Elle est exceptionnelle par sa taille, sa qualité, la vue, l'offre que nous allons proposer à l'intérieur. Les entreprises pourront se payer l'exceptionnel à un prix abordable », résume Olivier Estève, directeur général délégué de Covivio. « Silex2 c'est la nouvelle référence du marché tertiaire de Lyon. Cet immeuble est une grande fierté pour Covivio car nous avons repoussé nos standards et élevé nos exigences pour apporter le maximum de confort, de services et de performance à nos clients. A l'heure où les entreprises se doivent de recréer du collectif et de donner envie à leurs équipes de revenir au bureau, Silex2 sera sans nul doute pour nos clients un véritable atout dans cette dynamique », complète-t-il.