Lille : Un pharmacien condamné pour avoir escroqué la Sécurité sociale de près d'un million d'euros

Le pharmacien de 33 ans a été condamné à trois ans de prison, dont la moitié avec sursis. (Pixabay / WilliamCho)

Un pharmacien de la métropole lilloise était accusé d'avoir détourné plus de 900 000 euros à plusieurs caisses d'assurance maladie, entre 2016 et 2019. Il a récemment été condamné à trois ans de prison, dont un an et demi avec sursis, une amende et dix ans d'interdiction de gestion de société. La peine initialement requise était plus clémente.

Un pharmacien de 33 ans a récemment été condamné à trois ans de prison, dont la moitié avec sursis, pour le détournement d'une somme estimée à près d'un million d'euros. L'homme devra également s'acquitter d'une amende de 10 000 euros, a décidé le tribunal de Lille. La même sanction financière a été prononcée à l'encontre de l'officine dont le mis en cause avait pris la direction en août 2016, rapporte La Voix du Nord. La justice a également prononcé une interdiction de gérer une entreprise d'une durée de dix ans. La partie ferme de sa peine d'emprisonnement pourra être aménagée. Les modalités d'exécution de la sanction seront déterminées lors d'une audience à venir avec un juge d'application des peines.

913 000 euros confisqués sur ses comptes

En septembre dernier, le parquet avait requis une peine de prison intégralement assortie d'un sursis. Le professionnel de santé était accusé d'avoir subtilisé plusieurs centaines de milliers d'euros à différentes caisses d'assurance santé entre août 2016 et février 2019. Au total, 913 000 euros ont été confisqués sur plusieurs comptes du pharmacien. Celui-ci avait reconnu les malversations mais avait affirmé qu'elles atteignaient un montant de 700 000 euros.

Une marge commerciale suspecte

Une Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) avait déposé plainte contre le trentenaire en décembre 2018. La marge commerciale réalisée par la pharmacie reprise par le suspect avait très vite atteint 50,4 %. A titre de comparaison, le chiffre moyen enregistré par les officines est de 33 %. Le pharmacien était accusé d'avoir facturé à la Sécurité sociale des prestations inexistantes.

Le prévenu aurait choisi pour ses détournements des patients dont les pathologies entraînaient des dépenses importantes. La justice doit désormais déterminer le montant des préjudices subis par les différentes caisses qui ont porté plainte contre le fraudeur.