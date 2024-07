Bourse: quelles sont les entreprises stars de la musique?

Les montants exorbitants de rachat des catalogues d’artistes

Les droits musicaux constituent un placement lucratif pour les fonds d’investissement privés et les entreprises du secteur de la musique. Les catalogues d’artistes prennent souvent de la valeur avec le temps et les titres intemporels assurent des rendements sur le long terme. Les acquisitions record se multiplient. Sony vient de racheter le catalogue du groupe britannique Queen pour 1 milliard de livres sterling (1,2 milliard d’euros). Auparavant, la firme japonaise avait déjà mis près de 500 millions d’euros sur la table pour celui de Bruce Springsteen. Universal a déboursé 300 millions de dollars pour le catalogue de Sting et autant pour les droits d’auteur des chansons de Bob Dylan. De son côté, Sony a mis la main sur les droits d’enregistrement de l’interprète de «Like a Rolling Stone» pour un montant estimé à 200 millions de dollars.