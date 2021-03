Les villes moyennes profitent de l'effet Covid-19 et deviennent une opportunité pour les investisseurs

Angers, Brest, Nîmes et Dijon sont devenues des villes intéressantes pour les investisseurs. (Pixabay / mastersenaiper)

Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, les envies d'achats immobiliers se détournent des grandes villes pour aller vers les villes moyennes. En raison de leur dynamisme et leur emplacement géographique, Angers, Brest, Nîmes et Dijon sont devenues des villes intéressantes pour les investisseurs.

La crise sanitaire que nous vivons à perturbé le marché de l'immobilier. De nouvelles envies sont apparues chez les acheteurs qui recherchent davantage d'espace et de verdure. Des qualités que l'on retrouve dans les villes moyennes. Ainsi près d'un quart des actifs des grandes agglomérations disent souhaiter déménager dans des villes moyennes, d'après le baromètre 2020 des territoires publié par Villes de France et relayé par Les Echos. C'est également une aubaine pour les investisseurs qui peuvent s'assurer de meilleurs rendements que dans les grandes métropoles.

Parmi les villes moyennes dont l'attraction est grandissante : Angers. La préfecture du Maine-et-Loire qui est située à 1h30 de la capitale en train bénéficie de nouveaux aménagements urbains et se montre attrayante au niveau économique avec de nouvelles créations d'emploi. Conséquence de cette attractivité, les prix sont en hausse (+ 3,2 % en un an). Il faut compter 2 519 euros le m² dans l'ancien et 4 398 euros dans le neuf. Il faut 45 mois pour rentabiliser son achat. Les investisseurs peuvent espérer des rendements stables compris entre 5 % et 6 % dans l'ancien et sur l'arrivée de plus en plus d'étudiants chaque année.

Une hausse de 5,7 % des prix à Brest

Brest fait aussi partie des villes moyennes attractives. Elle propose une rentabilité de l'ordre de 6,6 %. La forte proportion d'étudiants (14 % du total de la ville) et une durée d'amortissement de moins de trois ans ont de quoi rassurer les investisseurs. Il faut compter moins de trois ans pour amortir son achat. Le marché immobilier se tend. Les prix ont augmenté de 5,7 % en un an dans l'ancien, et 12 % dans le neuf, selon les données de Meilleurs Agents et SeLoger.

Parmi les autres villes moyennes, on peut citer Nîmes et Dijon. Dans la préfecture du Gard, les prix sont entre 20 % et 40 % moins chers qu'à Montpellier qui est à 50 minutes en voiture. La rentabilité se situe à 6,4 % en moyenne par an, tout type de logements confondus. A 1 h 40 de Paris en TGV et à 1 h 50 en moyenne de Lyon, la préfecture de la Côte-d'Or bénéficie de son côté de prix encore bas (2 382 euros le m² dans l'ancien et 3 760 euros dans le neuf d'après les données de Meilleurs Agents et SeLoger Neuf) pour une rentabilité de 5,9 %, détaille Les Echos. Les prix ont bondi de 3,7 % en un an.