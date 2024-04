Les ventes de cuisines en berne à cause de la crise immobilière-iStock-TolikoffPhotography.jpg

Immobilier en crise, ventes de cuisines en baisse

Depuis quelque temps, le marché de l’immobilier vit une importante crise (-22 % de ventes en 2023), dont les conséquences se font ressentir jusqu’au secteur de l’aménagement intérieur. Les ventes de cuisines, par exemple, ont baissé de près de 7 % en 2023 selon les données de l’organisation professionnelle L’Ameublement français. À titre de comparaison, entre 2019 et 2022, les ventes de cuisines ont enregistré une hausse de 9,1 %. « Cette baisse d’activité semble être le début d’une réorganisation de l’offre qui devrait voir revenir de manière plus distincte la différence de prix entre la cuisine montée et le kit [qui représentent respectivement 55 % et 45 % des ventes] » estime Arnaud Visse, président de l’Ameublement français. De nos jours, une cuisine équipée coûte entre 5 000 et plus de 10 000 € (coût de la pose inclus). Pour les particuliers qui subissent déjà l’inflation, consacrer une telle somme à ce projet n’est pas toujours envisageable. Un nombre croissant de jeunes propriétaires préfère désormais, une fois le bien acquis, faire une pause dans les dépenses.

2024, une meilleure année pour les cuisinistes ?

Néanmoins, d’après une enquête de Sofinco, 18 millions de Français envisagent de faire des achats pour leur habitation en 2024. Les priorités de ces derniers ? Ce sont l’isolation, les menuiseries, le chauffage, l’aménagement du jardin, la literie, les canapés et enfin, la cuisine. Les cuisinistes devraient enregistrer de meilleurs résultats cette année puisque 3,2 millions de ménages envisagent un achat pour cette pièce essentielle dans une habitation. L’étude ne précise toutefois pas quels types d’achats sont concernés (cuisines complètes, éléments de cuisine…).

Cuisines : comment les Français réalisent-ils des économies ?

Pour réaliser des économies financières, les Français sont de plus en plus nombreux à choisir de poser eux-mêmes leur cuisine. Or, cela représente un manque à gagner pour les professionnels du secteur qui facturent cette prestation entre 100 et 150 € voire plus par mètre carré. D’après la dernière enquête consommateurs de l’Institut de prospective et d’études de l’ameublement (IPEA), plus de 30 % des personnes interrogées ont ainsi installé leur cuisine elles-mêmes. Les cuisinistes comptent donc, parmi leurs concurrents, les enseignes de bricolage où les Français vont acheter leurs outils et autres. Et ce n’est pas tout. Les Français sont également de plus en plus nombreux à se tourner vers les meubles d’occasion, non seulement pour faire des économies financières mais également dans une démarche éco-responsable (lutte contre la surconsommation). Et cela concerne aussi les cuisines. Sur une plate-forme bien connue, on peut acheter une cuisine aménagée d’occasion pour 2 500 € (mais il faudra la poser soi-même). Certaines personnes proposent aussi des meubles ou encore de l’électroménager à prix bas. On trouve également des dons de meubles que les bricoleurs amateurs ou plus expérimentés peuvent ensuite rénover selon leurs goûts.