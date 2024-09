Les vendeurs ont compris que les taux baissaient»: pourquoi les prix risquent de ne plus diminuer

(Crédits: Adobe Stock)

À mesure que les taux se stabilisent, voire baissent, les acquéreurs gagnent en pouvoir d'achat. Il n'existerait aucune raison tangible que les prix baissent.

Certains avaient espéré une baisse des prix pour que le marché reprenne. Une baisse effective en 2023 mais ténue. Et qui risque d'être de courte durée. « Les prix baissent mais de manière insuffisante », commentait Élodie Frémont , présidente de la commission des statistiques immobilières et notaire à Paris. Le recul des prix ne peut être enclenché que par un désaccord profond entre acquéreurs et vendeurs autour du prix du bien, selon Louis du Clary, fondateur d'Enchères Immo, une plateforme qui organise des ventes interactives sous forme d'enchères. Cet écart existe bel et bien aujourd'hui mais il n'augmente plus, selon l'index Gapi, un indice de comparaison des attentes des vendeurs et des offres des acquéreurs et des estimations des professionnels, développé par Enchères Immo, sur une moyenne de 60 jours.

« Les vendeurs se sont rapprochés des estimations des professionnels. Ils ont pris conscience du blocage du marché et de la nécessité de se rapprocher de l'estimation du professionnel s'ils veulent vendre. Alors que l'écart entre les attentes des vendeurs et les offres des acquéreurs atteignait près de 11 % en mai 2023, on constate qu'il se stabilise autour de 7 % depuis le mois de mai », relève Louis du Clary. Cet indice s'appuie sur plus de 2000 transactions, depuis le début de l'année 2023. Il ne s'agit pas de ventes actées mais d'accords de principe, ce qui permet de recueillir des données plus fraîches, datant du mois de septembre. D'ailleurs l'écart entre l'attente du vendeur et l'estimation d'un agent immobilier est de 3,9%. « Même si les vendeurs acceptent de se rapprocher des estimations des professionnels, les prix des appartements ne vont pas baisser de 10%. Les vendeurs ont compris que les taux baissaient, donc que les acquéreurs ont plus de pouvoir d'achat », explique-t-il.

Des taux qui baissent donc des prix qui remontent

Maintenant que les taux se stabilisent, voire baissent , il n'existe aucune raison tangible que les prix baissent. Le taux d'intérêt moyen (hors frais et assurance) des nouveaux prêts en juillet a atteint 3,64% (vs. 3,70% en juin), selon le courtier Cafpi. « Les prix ne peuvent pas baisser beaucoup, car les vendeurs n'y ont absolument aucun intérêt dans un contexte de baisse ou de stabilisation des taux », analyse Louis du Clary. Une hypothèse qui va dans le sens de celle développée par le site d'estimation immobilière Meilleurs Agents qui s'attend à une reprise des prix en 2025. Ce serait du jamais vu depuis 2022! Plusieurs feux sont au vert: les revenus progressent, l'inflation continue de ralentir.